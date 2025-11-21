Vietbank chốt quyền đề cử thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ mới

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank; UPCoM: VBB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc thống nhất triển khai việc cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của ngân hàng nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 27/11/2025.



HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2026 – 2030 phải có tối thiểu 5 và không quá 11 thành viên. Ngân hàng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua số lượng 7 thành viên, trong đó có ít nhất hai thành viên độc lập. Đối với BKS, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng 5 thành viên cho nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Trích Nghị quyết HĐQT Vietbank.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm, Vietbank báo lãi trước thuế hơn 860 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập ngoài lãi tiếp tục đóng góp tích cực, ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 123,5 tỷ đồng (tăng 24%), trong khi kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 39% và 81%.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản Vietbank đạt 188.133 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 103.780 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Tiền gửi khách hàng đạt 100.829 tỷ đồng.

Trước đó, Vietbank cũng chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 là ngày 13/11/2025.

Theo kế hoạch, VietBank dự kiến phát hành thêm gần 271 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ phát hành 100:33 (100 quyền mua được mua 33 cổ phiếu phát hành thêm). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.709 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Vietbank dự kiến tăng từ 8.210 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 33%.

Loạt ngân hàng sắp triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Không chỉ Vietbank ghi nhận sắp có biến động nhân sự, NCB cũng đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 là ngày 24/11/2025.

Tại đại hội, NCB sẽ trình cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới, đồng thời xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có). Cuộc họp dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025.

Ngoài NCB, BVBank cũng đã thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 27/11/2025, nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền cổ đông. BVBank cho biết thời gian, địa điểm và tài liệu họp sẽ được công bố sau trên website chính thức.

BVBank là một trong số ít ngân hàng còn có cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM. BVBank có kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại HoSE từ năm 2024. Tuy nhiên, do bối cảnh thị trường không thuận lợi nên ngân hàng vẫn chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch.

BVBank đánh giá năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, song Hội đồng quản trị kỳ vọng nền kinh tế sẽ sớm phục hồi, qua đó cải thiện điều kiện giao dịch cổ phiếu. Trên cơ sở đó, ngân hàng tiếp tục có kế hoạch niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn HoSE trong năm nay.

Không chỉ vậy, LPBank cũng đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, với ngày đăng ký cuối cùng là 25/11/2025. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025 tại Hà Nội, tuy nhiên chi tiết nội dung và hình thức tổ chức vẫn chưa được công bố.