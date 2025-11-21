Một ngân hàng vừa đưa ra khuyến nghị 'đặc biệt' về 4 điều doanh nghiệp cần tuân thủ

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các văn bản quản lý như Thông tư số 12/2022/TT-NHNN (Thông tư 12), Thông tư số 08/2023/TT-NHNN (Thông tư 08) và các quy định sửa đổi, bổ sung đang được áp dụng chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo minh bạch trong huy động vốn nước ngoài của doanh nghiệp.

Theo Eximbank, các khách hàng không phải là tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần đặc biệt lưu ý bốn nhóm quy định quan trọng.

Thứ nhất, tuân thủ mục đích vay nước ngoài. Doanh nghiệp phải sử dụng vốn vay đúng mục đích quy định tại Điều 17 Thông tư 08; mọi sai phạm đều thuộc trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Trường hợp khoản vay đã rút nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích hợp pháp, doanh nghiệp có thể tạm gửi tiền tại Eximbank với kỳ hạn tối đa một tháng cho mỗi khoản, phù hợp quy định hiện hành.

Thứ hai, thực hiện báo cáo tình hình vay và trả nợ nước ngoài. Theo Điều 41 Thông tư 12, doanh nghiệp phải báo cáo trực tuyến trên hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh) sau khi được cấp tài khoản truy cập. Báo cáo phải nộp chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo và bao gồm toàn bộ khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các dữ liệu cung cấp.

Thứ ba, đăng ký hoặc đăng ký thay đổi khoản vay. Các khoản vay thuộc trường hợp quy định tại Điều 11 hoặc Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12 phải được doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký hoặc đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước. Eximbank khuyến nghị doanh nghiệp tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ theo Khoản 2 Điều 15 và Khoản 2 Điều 18 để tránh ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân hoặc trả nợ.

Thứ tư, các trường hợp chỉ cần thông báo thay đổi. Với những nội dung thay đổi thuộc Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo trên Trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước, không phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay.

Eximbank nhấn mạnh doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các quy định pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngân hàng trong toàn bộ quá trình vay và trả nợ nước ngoài để đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch Eximbank để được tư vấn chi tiết.

Trên cơ sở mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu vĩ mô năm 2025, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 khoảng 16% và có điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến 28/10/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 14,77% so với cuối năm 2024.



Nhiều chuyên gia dự báo, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 18-20% là hoàn toàn khả thi.



Cho năm 2026, mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục chịu nhiều sức ép từ xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư, cũng như chất lượng tăng trưởng; một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp. Việc điều hành tỉ giá gặp nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn.



World Bank cũng cảnh báo Việt Nam về triển vọng dòng vốn FDI và thặng dư thương mại năm 2026 có thể giảm sút; tăng trưởng tín dụng nhanh có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đòi hỏi củng cố sức chống chịu của hệ thống ngân hàng bằng cách siết chặt giám sát, tăng cường thanh khoản và dự trữ vốn… Chính phủ cần tiếp tục tăng chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng trung hạn và củng cố khả năng chống chịu, do dư địa chính sách tiền tệ hạn chế bởi chênh lệch lãi suất và áp lực tỉ giá…