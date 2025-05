Giá vàng hôm nay 16/5: Bật tăng trở lại, vàng diễn biến khó lường

Giá vàng hôm nay trên thế giới 16/5: Bật tăng

Giá vàng thế giới đã phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/5 (giờ Mỹ) sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tuần, nhờ loạt dữ liệu kinh tế kém tích cực từ Mỹ cùng tâm lý trú ẩn an toàn quay trở lại. Lúc 8h (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay (XAU/USD) tăng hơn 3% lên mức 3.245 USD/ounce, sau đó lại giảm xuống giao dịch quanh mốc 3.224 USD/ounce.

Cú bật này diễn ra sau khi vàng giảm sâu xuống mức 3.120 USD/ounce đầu phiên – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 – trong bối cảnh khẩu vị rủi ro gia tăng nhờ thông tin tích cực từ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, các số liệu mới công bố từ Mỹ đã khiến thị trường đảo chiều.

Cụ thể, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 bất ngờ giảm 0,5% so với tháng trước, trái ngược với kỳ vọng tăng 0,2%. PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng giảm 0,4%, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 0,3%. Đồng thời, doanh số bán lẻ – chỉ báo quan trọng về sức khỏe tiêu dùng Mỹ – chỉ tăng 0,1% trong tháng 4, giảm mạnh so với mức tăng 1,7% (sau điều chỉnh) của tháng trước.

Những dữ liệu yếu này làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn. Theo dữ liệu thị trường, giới đầu tư hiện dự báo Fed sẽ hạ lãi suất tổng cộng 53 điểm cơ bản trong năm 2025 – tăng so với mức 48,5 điểm cơ bản kỳ vọng trước đó.

Trong bối cảnh đó, chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh – giảm 0,15% xuống còn 100,88, qua đó hỗ trợ cho đà phục hồi của vàng.

Mặc dù vậy, giới phân tích cảnh báo rằng đà hồi phục hiện tại có thể chỉ là điều chỉnh kỹ thuật trong một xu hướng giảm sâu hơn.

Bà Suki Cooper – chuyên gia phân tích kim loại quý tại Standard Chartered Bank – cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh của vàng do đồng USD phục hồi mạnh và kỳ vọng giảm lãi suất tại Mỹ đã bị thu hẹp. “USD đã lấy lại phần lớn vị thế đã mất, trong khi thị trường hiện chỉ còn kỳ vọng khoảng 49 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong năm nay – thấp hơn nhiều so với mức gần 76 điểm chỉ một tuần trước”.

Theo phân tích kỹ thuật, nếu vàng không thể đóng cửa trên ngưỡng 3.200 USD/ounce, khả năng quay đầu kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo như 3.155 USD (trung bình động 50 ngày) hay thậm chí 3.100 USD là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, bà Cooper vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn: “Ngoài những yếu tố ngắn hạn gây áp lực, triển vọng tăng của vàng vẫn được duy trì nhờ nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương, dòng vốn vào các quỹ ETP, và sức mua vững chắc từ Trung Quốc.”

Trong phần còn lại của tuần, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi phát biểu từ các quan chức Fed cùng báo cáo niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 5 của Đại học Michigan – những yếu tố có thể tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay trong nước 16/5: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Giá vàng trong nước phiên sáng 16/5 tiếp tục chứng kiến đà giảm mạnh ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp trong tuần. Áp lực từ thị trường thế giới khiến giá vàng nội địa lao dốc, mặc dù mức chênh lệch so với vàng quốc tế vẫn ở mức cao.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 115,5 – 118,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán cũng tăng lên 2,7 triệu đồng/lượng.

Cùng mức giảm, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 115,5 – 118,2 triệu đồng/lượng, trong khi tại Công ty Phú Quý, giá vàng miếng dao động từ 114,5 – 118,2 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức chênh lệch mua – bán lên đến 3,7 triệu đồng/lượng – mức cao nhất trong hệ thống.

Vàng nhẫn 9999 cũng không tránh khỏi xu hướng giảm. Vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 113,5 – 116,5 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 110,5 – 113,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng chiều mua vào và 1,5 triệu đồng chiều bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Phú Quý hiện đứng ở mức 111 – 114 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng mỗi chiều.

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tiếp tục phản ánh diễn biến tiêu cực của thị trường vàng thế giới, đặc biệt sau khi giá vàng quốc tế sụt mạnh trong phiên châu Á cùng ngày. Tuy nhiên, nhờ đà hồi phục của giá vàng thế giới trong phiên Mỹ đêm qua, khả năng thị trường nội địa sẽ bật tăng trở lại trong các phiên tới là hoàn toàn có cơ sở.

Dù điều chỉnh giảm mạnh, nhưng giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Điều này phản ánh lực cầu vàng vật chất trong nước vẫn ở mức cao, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và tâm lý tích trữ tài sản an toàn vẫn chiếm ưu thế.