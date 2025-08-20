Kết nửa đầu năm, lợi nhuận Bảo hiểm Manulife vượt mốc 590 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế đạt 591 tỷ đồng

Bất chấp những biến động của thị trường dưới tác động của các thông tin về thuế quan, trong 6 tháng đầu năm 2025, Manulife Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Manulife Việt Nam đạt 591 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 145.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số vốn điều lệ 22.220 tỷ đồng, Manulife Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.

Không chỉ duy trì hiệu quả tài chính, Manulife cũng chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong nửa đầu năm 2025. Mới đây nhất, trong vụ tai nạn chìm tàu tại Hạ Long, hãng bảo hiểm đã nhanh chóng có quyết định chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình của 6 khách hàng không may mắn, góp phần đồng hành cùng các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.



Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Manulife cho biết, theo Nghị định 46 và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp này đã giới thiệu “bộ tứ giải pháp Xanh” bao gồm: Xanh Ước Mơ - giải pháp tích lũy giáo dục, Xanh Tương Lai - giải pháp tài chính đa mục tiêu, Lá Chắn Xanh - bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, và Dự Phòng Xanh - bảo hiểm trợ cấp y tế.



Với thông điệp “Chọn Xanh cho Khỏe”, các sản phẩm lần này là kết quả từ quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và chuyên sâu của công ty về các xu hướng liên quan đến tài chính, sức khỏe, y khoa…, với nỗ lực bổ sung những quyền lợi bảo vệ thiết thực cho khách hàng.

Ưu tiên phát triển đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp



Nửa đầu năm 2025, Manulife Việt Nam triển khai đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khoẻ cộng đồng dành cho lực lượng tư vấn viên, thông qua chương trình hợp tác với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.



Cụ thể, chương trình tập trung cung cấp kiến thức về bệnh lý truyền nhiễm và bệnh không lây phổ biến như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, ung thư - những nguyên nhân dẫn đến phần lớn các yêu cầu chi trả bảo hiểm hiện nay. Ngoài lý thuyết, tư vấn viên còn được hướng dẫn cách đọc hiểu kết quả xét nghiệm, tư vấn các vấn đề sức khỏe liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, từ đó ứng dụng vào thực tế tư vấn.



Đây là bước đi chiến lược nhằm hướng đến phát triển đội ngũ tư vấn viên ‘thế hệ mới’ chuyên nghiệp, am hiểu cơ bản về tài chính lẫn sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu gia tăng về sống khỏe, đồng thời đảm bảo khách hàng tìm được giải pháp bảo vệ tối ưu nhất.



Công ty đã khai trương văn phòng cao cấp MClass Saigon ngay trung tâm tài chính Quận 1, TPHCM và đưa vào vận hành văn phòng đại lý MAC đầu tiên tại Hưng Yên. Việc mở rộng hiện diện không chỉ hỗ trợ hoạt động của tư vấn viên tại các khu vực, mà còn giúp dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp tiếp cận gần hơn với người dân địa phương.

