Giá vàng hôm nay 1/10: Trong nước và thế giới cùng tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 1/10, thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 40 sáng nay ngày 1/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.861 USD/ounce, tăng hơn 33 USD/ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm này hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 3.858 USD/ounce, tăng mạnh hơn 26 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng mạnh bởi yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất cho giá vàng hôm nay là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu ngân sách, khiến vàng trở thành lựa chọn bảo toàn tài sản.

Các nhà phân tích cho rằng bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng là động lực chính thúc đẩy đà tăng giá chưa từng có của vàng trong 3 năm qua. Tuy nhiên, BMO cho biết phần lớn sự biến động này có thể bắt nguồn từ mức tăng trưởng không bền vững của nợ chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, mối lo ngại xung quanh nợ của Mỹ hiện đang trở thành vấn đề hàng đầu.

Trong bối cảnh hiện tại, các nhà phân tích của BMO cho biết họ nhận thấy nhu cầu đầu tư vàng đang chuẩn bị xâm nhập vào danh mục đầu tư chính thống lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, giá vàng thế giới còn được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Fed còn hai cuộc họp vào tháng 10 và 12, với khả năng cao sẽ hạ lãi suất, từ đó củng cố kỳ vọng vàng tiếp tục tăng theo đà giảm của đồng USD.

Các nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do Trung Quốc và Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu vàng bất chấp giá cao kỷ lục, trong khi lượng tồn kho ngày càng cạn kiệt. Điều này càng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý này.

Giá vàng trong nước leo thang

Giá vàng hôm nay 1/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 134,8 – 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 133,3 – 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 131,4 – 134,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 131 - 134 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 130,6 – 133,6 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.