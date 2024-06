Gỗ An Cường (ACG) chốt ngày trả cổ tức đợt 2/2023 tỷ lệ 8%

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (HoSE: ACG) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền.

Cụ thể, ngày 25/6 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Gỗ An Cường chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện là 8% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024.

Với 150,79 triệu cổ phiếu ACG đang lưu hành, Gỗ An Cường dự kiến sẽ chi ra 120,6 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là 10/7/2024.

Cơ cấu cổ đông Gỗ An Cường

Về cơ cấu cổ đông, tính đến cuối quý I/2024, Công ty TNHH Đầu tư NC Việt Nam là cổ đông lớn nhất, năm 50,05% vốn điều lệ, tương ứng có thể nhận 60,4 tỷ đồng. Theo sau là Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd sẽ "bỏ túi" 23,6 tỷ đồng nhờ sở hữu 19,61% vốn và cuối cùng là Whitlam Holding Pte Ltd sẽ nhận về gần 21,8 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12/2023, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 7%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2023 của công ty là 15%, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Gỗ An Cường vừa có nghị quyết về việc tham gia vào liên danh nhà thầu do CTCP Thắng Lợi Homes làm đại diện, để đăng ký thực hiện dự án bất động sản Khu đô thị Bình An Đức Hòa.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Chủ dự án phải hoàn thành trong 2 năm kể từ ngày được chấp thuận đầu tư.

Dự án tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có diện tích 13,17ha, tổng mức đầu tư 9.292 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành nơi ở của hơn 10.000 người.

dự án bất động sản Khu đô thị Bình An Đức Hòa

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu 695 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 81,4 tỷ đồng, tăng 2,2 lần.

Trong năm 2024, Gỗ An Cường lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.785 tỷ đồng và 440,2 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Công ty đều thực hiện hơn 18% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/6, giá cổ phiếu ACG giảm 2,76% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 49.400 đồng/cổ phiếu.