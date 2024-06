Nhựa Tiền Phong: Chốt ngày chia cổ tức, cổ phiếu NTP tăng "vùn vụt"

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã: NTP) vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

Theo đó, NTP sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương phát hành mới gần 13 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 1.425 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/7.



Trước đó, ngày 14/6, doanh nghiệp đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 theo tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Với gần 130 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến NTP đã chi 130 tỷ đồng để hoàn tất trả cổ tức cho cổ đông.

Trong quý I/2024, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 962 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước đó. Lãi sau thuế đạt 109 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tổng tài sản của NTP tính tới 31/3/2024 đạt 5.189 tỷ đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả giảm 16% xuống 1.964,3 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, cổ phiếu NTP liên tục tăng trưởng. Xét từ đầu năm 2024 tới nay, thị giá NTP đã tăng thần tốc hơn 60%, vốn hóa thị trường của Nhựa Tiền Phong đã ở mức hơn 8.000 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch 21/6/2024, cổ phiếu NTP đứng ở mức 62.200 đồng/cp.