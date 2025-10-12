Mỏ cát phía Tây Quảng Ngãi có thực hiện quy định dừng khai thác 3 tháng mùa mưa lũ?

Sáng 12/10, theo thông tin PV Etime, Chủ tịch UBND xã Trà Giang Võ Đình Hưng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc và đơn vị liên quan, về việc thực hiện và giám sát thực hiện dừng hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ, tại mỏ cát thôn An Tráng.

UBND xã Trà Giang yêu cầu chủ mỏ An Tráng thu dọn và tháo dỡ đường vận chuyển trong khu vực khai thác, giải phóng lòng sông để đảm bảo cho việc thoát lũ.Ảnh: CX

Người đứng đầu chính quyền xã Trà Giang nêu rõ, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Giấy phép số 34/GP-UBND, ngày 5/6/2025), Công ty TNHH Đầu tư phát triển - Thương mại dịch vụ (gọi tắt Công ty) An Phát kể từ ngày 1/10/2025, phải dừng các hoạt động khai thác tại mỏ cát thôn An Tráng.

Khẩn trương thực hiện thu dọn và tháo dỡ đường vận chuyển trong khu vực khai thác, giải phóng lòng sông để đảm bảo cho việc thoát lũ.

Đến hết mùa mưa lũ, Công ty An Phát chỉ được hoạt động khai thác trở lại sau khi Sở NN&MT kiểm tra và thông báo, về kết quả đơn vị đã thực hiện việc đo vẽ bản đồ hiện trạng khu vực mỏ khoáng sản trước và sau mùa lũ hàng năm.

Chủ tịch UBND xã Trà Giang giao trách nhiệm cho Tổ giám sát hoạt động khai thác các mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình tại mỏ cát thôn An Tráng và yêu cầu đơn vị chủ mỏ. thực hiện đúng các quy định.

Theo quy định mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi (cũ) đã ban hành trước đó, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (được UBND tỉnh cấp phép), trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 - hết tháng 12 hàng năm, các mỏ cát trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.Ảnh: CX

Trong thời gian tạm dừng hoạt động (sau ngày 30/9 – 31/12/2025), nếu phát hiện Công ty An Phát vẫn tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản, thì xử lý theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền quy định.

Công an xã Trà Giang chịu trách nhiệm theo dõi tình hình khai thác, vận chuyển khoáng sản của Công ty An Phát tại mỏ cát thôn An Tráng; phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương xác nhận, trừ những mỏ cát phục vụ cho các công trình và dự án trọng điểm (đã cấp thẩm quyền cho, cấp phép), tất cả các mỏ còn lại ở phía Đông đều phải tạm dừng hoạt động trong 3 tháng mùa bão, lũ hàng năm.Ảnh: CX

Trưởng thôn An Tráng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Phòng Kinh tế thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản của Công ty An Phát tại mỏ cát thôn An Tráng; kịp thời phát hiện báo cáo UBND xã xử lý vi phạm của đơn vị trong quá trình khai thác.

Và quy định tạm dừng hoạt động trong 3 tháng mùa mưa lũ sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, đối với các mỏ cát ở khu vực phía Đông vẫn tiếp tục áp dụng thực hiện.

Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương. Ảnh: CP

Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương xác nhận, trừ những mỏ cát phục vụ cho các công trình và dự án trọng điểm, tất cả các mỏ còn lại đều phải tạm dừng hoạt động trong 3 tháng mùa bão, lũ hàng năm.

Trong khi đó đối với khu vực phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ), tại thời điểm vào ngày 9/10, qua quan sát ở khu vực của 1 mỏ cát nằm trên địa bàn xã Kon Braih, thì vẫn thấy hoạt động bình thường.



Hoạt động tại 1 mỏ cát nằm trên địa bàn xã Kon Braih.Ảnh: ĐX

Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương cho biết, số mỏ cát hiện đang hoạt động khai thác tại khu vực phía Tây, là do cấp thẩm quyền tỉnh Kon Tum cũ cấp phép, không có quy định và yêu cầu chủ mỏ phải tạm dừng hoạt động trong 3 tháng mùa mưa lũ, như khu vực phía Đông.

Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế tại khu vực phía Tây, Sở NN&MT sẽ có tham mưu và đề xuất cho UBND tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề này.