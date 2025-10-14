Nóng: Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng việc trông giữ xe dưới gầm cầu

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát việc trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên phạm vi cả nước sau vụ cháy nghiêm trọng tại gầm cầu Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội).

Theo Bộ Xây dựng, kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các tỉnh, thành phố không còn tổ chức trông giữ xe tại các khu vực này

Chỉ một số địa phương như: TP.Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Thái Nguyên từng cho phép trông giữ xe tạm thời dưới gầm cầu, song đến nay đều đã có kế hoạch di dời.

Bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bị chạy.

Tại TP.Hà Nội, các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu đã được di chuyển ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và lắp đặt hàng rào chống tái lấn chiếm.

Bộ Xây dựng cho biết, việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch tại các địa phương còn rất hạn chế, đặc biệt tại các đô thị lớn - nơi lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh nhưng quỹ đất dành cho giao thông tĩnh chưa đáp ứng yêu cầu.

"Đây là nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc giao thông, hình thành nhiều bãi đỗ xe tạm, bãi xe tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cháy nổ và ảnh hưởng văn minh đô thị", Bộ Xây dựng cho biết.

Cũng theo Bộ Xây dựng, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra ở một số nơi chưa sâu sát, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng gầm cầu trái phép.

Để khắc phục triệt để tình trạng trông giữ xe dưới gầm cầu, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch bãi đỗ xe, ưu tiên đầu tư tại các khu dân cư đông, khu công nghiệp và đô thị lớn.

Cùng đó, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý bãi đỗ xe, triển khai thu phí không dừng, góp phần minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đô thị. Rà soát việc cấp phép, khai thác bãi đỗ xe, bao gồm cả việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy;

Đồng thời, chấn chỉnh cấp cơ sở, đặc biệt là phường, xã, nhằm ngăn chặn bãi giữ xe tự phát, không đúng quy định; Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.