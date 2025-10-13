Phó Thủ tướng: Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tới 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Quy mô GDP trong nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 khu vực ASEAN.

Do đó, Chính phủ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: về kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, sáng 13/10. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Chính phủ, năm nay quy mô GDP ước đạt 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và tăng 5 bậc so với cách đây 5 năm.



GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần - tăng từ 3.552 USD năm 2020 lên hơn 5.000 USD vào cuối năm nay. Như vậy, với mục tiêu đặt ra, tính theo giá hiện hành, GDP bình quân đầu người sẽ tăng khoảng 1,7 lần sau 5 năm nữa. Cùng với đó, tăng trưởng kinh tế năm nay nhiều khả năng trên 8%, là động lực quan trọng để đạt hai chữ số những năm tới.



Giai đoạn 2021-2025, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng - gấp 1,36 lần 5 năm trước đó và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng, tăng trên 15,6%). Quy mô thương mại tăng cao qua từng năm, có thể đạt khoảng 850 tỷ USD năm 2025 - cao nhất từ trước đến nay, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới...

Về những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá 5 năm tới, Chính phủ xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; đưa thể chế trở thành "đột phá của đột phá" và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Về phòng, chống tham nhũng và lãng phí, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ kiên quyết không để có "khoảng trống, vùng tối, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Song song đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước thực hiện "giám sát, kiểm tra trên dữ liệu".

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng Chương trình hành động với khát vọng phát triển mạnh mẽ, tính hành động cao và toàn diện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số giai đoạn tới, Chính phủ xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, song song với cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, và thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.

"Lạm phát sẽ được kiểm soát, bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách trong giới hạn cho phép", Phó Thủ tướng nêu.

Ông nói thêm rằng, các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi sẽ được thúc đẩy.

Ông cho biết, phát triển kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Dự án FDI sẽ được thu hút có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế. Xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương tiềm năng.

Chính phủ cũng hoàn thành mục tiêu cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100 km) và Thành phố Hồ Chí Minh (100 km); tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cảng hàng không, đường kết nối liên vùng, cảng biển, khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển, phát triển các đô thị, vùng kinh tế, công nghiệp, khu kinh tế…

Dự kiến hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 cũng được xây dựng vận hành trong giai đoạn sau 2030 và đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn.

Về nguồn nhân lực, Chính phủ yêu cầu tập trung phát triển chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là các ngành mũi nhọn và 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Xây dựng "đổi mới sáng tạo" thành phong trào, xu thế của toàn dân - xây dựng quốc gia số. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP.

