Hé lộ nguyên nhân Cơ điện lạnh (REE) báo lãi "khủng"

Nguyễn Thịnh
01/11/2025 14:19 GMT +7
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) vừa công bố BCTC quý 3/2025 với mức tăng trưởng mạnh nhờ hiệu quả của mảng cơ điện và năng lượng.

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi "khủng" nhờ mảng cơ điện và năng lượng

Trong quý 3/2025, Cơ Điện Lạnh REE đạt doanh thu thuần 2.552 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2024. Trừ đi giá vốn hàng bán (1.620 tỷ đồng), lãi gộp của Công ty đạt 932 tỷ đồng, tăng 36%.

Doanh thu hoạt động tài chính của REE đạt gần 102 tỷ đồng, tăng 63%, chi phí tài chính giảm nhẹ từ hơn 185 tỷ đồng xuống mức hơn 184 tỷ đồng. Đóng góp từ các công ty liên kết, liên doanh cũng tăng 17%, đạt 242,59 tỷ đồng.

Kết quả, Cơ Điện Lạnh báo lãi ròng đạt 674 tỷ đồng, tăng 41%.

Giải trình nguyên nhân biến động kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2025, Cơ Điện Lạnh cho biết việc tăng lãi nhờ sự khởi sắc của mảng cơ điện và năng lượng.

Theo đó, mảng điện tăng 104 tỷ đồng so với quý 3/2024, trong đó ảnh hưởng chính từ lợi nhuận các công ty thuỷ điện thuộc khu vực miền Trung: Công ty CP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn Sông Hình, Công ty CP Thuỷ Điện Sông Ba Hạ...

Mảng Cơ điện lạnh ghi nhận tăng trưởng, đồng hành cùng sự sôi động trở lại của thị trường đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước, đóng góp tăng 31 tỷ đồng trong kết quả chung của công ty.

Ngoài ra, mảng bất động sản cũng ghi nhận tăng so với cùng kỳ, từ việc ghi nhận lợi nhuận thoái một phần vốn trong công ty liên kết là Công ty CP địa ốc Sài Gòn.

City Auto (CTF): Lợi nhuận "bốc hơi", vì sao?

Trong khi với mảng nước, công ty liên kết Nước sạch Sông Đà đóng góp đáng kể vào mức tăng nhờ sản lượng tiêu thụ cao hơn và việc điều chỉnh tăng giá bán.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Cơ Điện Lạnh REE đạt hơn 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lãi ròng đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 45%. Như vậy, REE đạt tương đương 70% mục tiêu doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

Tổng tài sản hợp nhất của REE đạt 38.265 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 24.165 tỷ đồng, chiếm gần 63% tổng nguồn vốn.

Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính giảm nhẹ xuống 10,09 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm 90%, phù hợp với đặc thù đầu tư vào hạ tầng và năng lượng dài hạn.

Đáng chú ý, Cơ Điện Lạnh REE quyết định rót mạnh vào đầu tư chứng khoán, tăng 61%, trong đó các khoản mục đầu tư khác lên tới 485 tỷ đồng (đầu năm chỉ 36,9 tỷ đồng).

Kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/10, cổ phiếu REE tăng 1,38%, giá 66.000 đồng/cp, mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Trong tuần 27-31/10, cổ phiếu REE đã tăng 5,43%.

