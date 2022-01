Hé mở lý do lợi nhuận quý IV/2021 của Cao su Đắk Lắk giảm gần 57%

Kết thúc quý IV, lợi nhuận sau thuế của Cao su Đắk Lắk (DRI) đạt 15,78 tỷ đồng giảm 56,8%.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý cuối cùng năm 2021, DRI đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 46,4% lên 49,7%.

Theo đó, trong quý IV/2021, DRI ghi nhận doanh thu đạt 200,5 tỷ đồng,so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 46,4% lên 49,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 46,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 31,69 tỷ đồng lên 99,73 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 808,2%, tương ứng tăng thêm 43,4 tỷ đồng lên 48,77 tỷ đồng; lợi nhuận khác âm 8,8 tỷ đồng so với cùng kỳ là âm 7,3 triệu đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận giảm trong quý IV/2021 chủ yếu do chi phí tài chính tăng cao và hoạt động khác lỗ.

Kết thúc quý IV, lợi nhuận sau thuế của DRI đạt 15,78 tỷ đồng giảm 56,8%.

Nguồn báo cáo tài chính của DRI

Theo Cao su Đắk Lắk, trong quý IV/2021, chi phí tài chính tăng đột biến do ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh là 43,5 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 1,9 tỷ đồng; ngoài ra, hoạt động khác ghi nhận lỗ do giá trị còn lại của tài sản cố định nhượng bán, thanh lý thấp hơn giá trị thực tế bán được.

DRI cũng cho biết, quý IV/2021 lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái hơn 40 tỷ đồng và lỗ thanh lý vườn cây cao su hơn 11 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2021, doanh thu DRI đạt 599,8 tỷ đồng tăng 35,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 77,16 tỷ đồng tăng tới 217,8% so với năm 2020.

Năm 2021, DRI đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 46 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty hoàn thành 167,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của DRI giảm 8,6% về còn 1.102,8 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới DRI, ngày 20/1 tới đây công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện từ 25/1 đến 15/2/2022.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông có 2 thông tin: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở GDCK Hà Nội và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Cao su Đắk Lắk đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom từ tháng 5/2017, sau 4 năm lên sàn cổ phiếu DRI cũng có rất nhiều biến động, đặc biệt có thời gian dài giao dịch dưới mệnh giá và tăng trở lại, vượt mệnh giá vào phiên ngày 24/5/2021.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/1, cổ phiếu DRI đứng ở mức 14.500 đồng/cổ phiếu.