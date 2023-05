Hoá An (DHA): sắp chi 29 tỷ đồng trả nốt cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Hoá An (HoSE: DHA) vừa đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 9/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/6/2023.

Tỷ lệ chia 20% (1 cổ tức nhận 2.000 đồng). Với hơn 14,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hoá An dự kiến sẽ chi khoảng 29 tỷ đồng để thực hiện chi trả cho đợt này. Ngày thanh toán vào ngày 20/6/2023.

Trước đó, ngày 13/1, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 30%. Như vậy, sau 2 đợt, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức là 50% - tương ứng với tổng số tiền là 73 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Hoá An lên kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ từ 30%-50% bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Công ty còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm với tổng doanh thu dự kiến đạt 365 tỷ đồng, giảm 8,5% so với kết quả thực hiện được năm 2022; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 90 tỷ đồng, tăng 38,5%.

Kết thúc quý đầu năm 2023, Hoá An ghi nhận doanh thu thuần đạt 75,2 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm 21% và lợi nhuận trước thuế đạt 19,2 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh đã được thông qua, Hoá An mới chỉ thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và hơn 21% kế hoạch lợi nhuận.

Chênh lệch kết quả kinh doanh quý I/2023 với cùng kỳ

Theo giải trình từ phía công ty, các chỉ tiêu kinh doanh trong quý I/2023 giảm so với quý trước phần lớn là do sản lượng bán ra trong quý này sụt giảm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, giá cổ phiếu DHA tăng 0,41% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 36.550 đồng/ cổ phiếu.