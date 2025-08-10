Huế đầu tư hơn 71 tỷ đồng nâng cấp tuyến tỉnh lộ bị xe tải trọng lớn “cày nát”

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tỉnh lộ 9 đoạn từ quốc lộ 1 đến nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận phường Phong Điền.

Theo đó, tuyến tỉnh lộ 9 sẽ nâng cấp, mở rộng trên chiều dài khoảng 7,2 km. Mặt cắt ngang tuyến đường theo quy hoạch được duyệt gồm 2 đoạn, gồm đoạn từ km 0+800 - km 2+989 có bề rộng nền đường 36m và đoạn từ km 2+989 - km 8+000 có bề rộng nền đường 31m.

Tuyến tỉnh lộ 9 thuộc địa phận phường Phong Điền, TP.Huế xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay.

Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm và công trình trên tuyến đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và công năng sử dụng.

Công trình bố trí các cống thoát nước ngang đường tại các vị trí tụ thủy đảm bảo thoát nước cho khu vực và bố trí hệ thống an toàn giao thông dọc tuyến theo quy định.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP.Huế, thời gian thực hiện 3 năm.

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cấp trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía tây của thành phố với trung tâm phường Phong Điền, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cho địa phương.

Nhiều năm nay, do có lượng lớn xe tải hạng nặng lưu thông hàng ngày nên tuyến tỉnh lộ 9 rơi vào tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng. Nhiều đoạn của tuyến đường này “nát như tương”, nham nhở ổ voi, ổ gà... khiến tai nạn giao thông luôn rình rập.