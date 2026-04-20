Khai thác ngoài giờ quy định, 1 chủ mỏ cát ở Quảng Ngãi bị xử phạt

Chiều 20/4, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Ngọk Bay Nguyễn Hải An xác nhận, về việc xử lý vi phạm quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Đăk Bla, đối với Công ty Cổ phần T&D Kon Tum.

Từ hình hình ảnh mà người dân đã ghi lại và phản ảnh, cơ quan chức năng địa phương xác định Công ty Cổ phần T&D Kon Tum, đã thực hiện khai thác cát ngoài khung giờ quy định. Ảnh: Diệu Hương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình hoạt động khai thác cát trên sông Đăk Bla, Công ty Cổ phần T&D Kon Tum đã vi phạm vì tổ chức hoạt động khai thác ngoài khung giờ quy định (sau 19 giờ).

Cụ thể từ thông tin hình ảnh mà người dân đã ghi lại và phản ảnh, cơ quan chức năng địa phương xác định Công ty Cổ phần T&D Kon Tum, đã thực hiện khai thác cát trong khoảng thời gian từ 22 giờ 38 phút – 23 giờ 3phút, ngày 3/4/2026.

Theo đó chính quyền xã Ngọk Bay đã tiến hành xử phạt hành chính Công ty Cổ phần T&D Kon Tum, với số tiền 40 triệu đồng; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này phải tuân thủ đúng thời gian hoạt động khai thác theo quy định.

Liên quan đến hoạt động khai thác cát nói riêng và khoáng sản nói chung, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp với các cấp, sở, ngành liên quan trực thuộc để chỉ đạo về vấn đề này.

Thời điểm hiện nay khu vực phía Tây Quảng Ngãi đang vào mùa khô, nên mực nước tại khu vực sông và lòng hồ xuống thấp. Ảnh: Diệu Hương.

Cùng các nội dung khác, người chủ trì cuộc họp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nêu rõ, để giữ vững ổn định và nâng cao hơn hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trường hợp để xảy ra buông lỏng quản lý, vi phạm trong hoạt động khoáng sản, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.