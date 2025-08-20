Tập đoàn Vingroup vừa khởi công dự án sân golf Quang Hanh tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 19/8 vừa qua. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, nằm trong chuỗi 250 dự án được khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án sân golf Quang Hanh thực hiện trên diện tích trên 100ha, với tổng vốn đầu tư hơn 886 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 triệu USD). Công trình bao gồm sân golf 21 hố, nhà câu lạc bộ, khu nhà ở nhân viên cùng nhiều công viên và tiện ích khác.

Khởi công dự án sân golf Quang Hanh tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Khi hoàn thành, dự án sân golf Quang Hanh sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và thể thao của tỉnh. Đồng thời, đây sẽ là một sản phẩm du lịch - thể thao độc đáo, thu hút du khách đến với Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng.

Trong thời gian tới, tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư một khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái ven biển quy mô lớn tại phường Quang Hanh. Dự án bao gồm các phân khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, bến du thuyền, trung tâm thương mại và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cùng với hệ thống hạ tầng thông minh, đồng bộ.

Phường Quang Hanh (tỉnh Quảng Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường của TP Cẩm Phả cũ, gồm: Quang Hanh, Cẩm Thạch và Cẩm Thủy.

Với vị trí đặc địa, nằm trên trục đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, có tài nguyên đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng, mặn, được khai thác ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, phường Quang Hanh hiện đã thu hút nhiều dự án trọng điểm, có vốn đầu tư lớn và được định hướng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại chất lượng cao của Quảng Ninh. Hiện, tại Quang Hanh có Tổ hợp nghỉ dưỡng suối khoáng nóng chuẩn Nhật Bản Yoko Onsen Quang Hanh do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn phường Quang Hanh còn có các dự án: Đảo Ngọc của Tập đoàn TTP; cải tạo mỏ than Hà Ráng; khu tắm khoáng nóng địa chất của ngành Than…



Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh đề nghị thời gian tới, tập đoàn Vingroup, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn tập trung nguồn lực, huy động máy móc, thiết bị hiện đại để thi công đồng loạt các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn tiến độ đã được phê duyệt.

Đồng thời, đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án.