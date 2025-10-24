Tòa nhà Alphanam Luxury: Chính thức xác định lại giá đất tại 2 thời điểm 2009 và 2018

Ngày 24/10, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xác định giá đất đối với Dự án Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury.

Theo đó, Đà Nẵng xác định lại giá đất Dự án Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury (phường An Hải, Đà Nẵng) tại thời điểm tháng 3/2009 theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND thành phố.

Đồng thời, xác định giá đất cụ thể đối với dự án Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury do chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND thành phố.

Toà nhà cao nhất nhì Đà Nẵng Alphanam Luxury vướng kết luận của Thanh tra Chính phủ nay được xác định lại giá đất. Ảnh: Đình Thiên

Dự án Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury Đà Nẵng là 1 trong 15 dự án được nêu tại Kết luận thanh tra 2852/2012. Đây là một trong những dự án vướng mắc kéo dài vừa được Quốc hội ra Nghị quyết 170 cho phép truy thu nghĩa vụ tài chính về ngân sách Nhà nước đối với các khoản thất thu, miễn giảm theo Kết luận thanh tra 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Dự án Tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt tiền, trong đó phía Đông giáp đường Võ Nguyên Giáp, con đường biển đẹp nhất Đà Nẵng.

Dự án này là có các khối toà nhà cao 33 tầng, cao nhất nhì TP.Đà Nẵng hiện nay với 232 căn hộ và 390 phòng khách sạn 5 sao.

Dự án đã được cất nóc vào ngày 22/10/2016, đây là một trong những dự án Apartment 5 sao đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam.