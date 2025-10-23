Dư nợ tín dụng chính sách tại một phường của Đà Nẵng đạt 320 tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30/9/2025, tổng doanh số cho vay đạt 161,6 tỷ đồng với 970 lượt khách hàng, tập trung chủ yếu các chương trình vay lớn như cho vay tạo việc làm 96 tỷ đồng, cho vay chương trình nhà ở xã hội 51 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 6,7 tỷ đồng, cho vay hộ có mức sống trung bình 8,6 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 98,8 tỷ đồng.

Ông Võ Khoa Nguyên - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân phát biểu tại hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng chính sách quý III/2025. Ảnh: T.H.

Toàn phường có 118 tổ tiết kiệm và vay vốn 5.245 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ đạt 320 tỷ đồng, trong đó, các chương trình chiếm tỷ trọng lớn như cho vay tạo việc làm 214,6 tỷ đồng; nhà ở xã hội 64 tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 11,7 tỷ đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 9,9 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, thông qua các chương trình tín dụng chính sách các đối tượng thụ hưởng có vốn kịp thời để đầu tư sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm.

Tín dụng chính sách tại phường Hải Vân đã giúp cho gần 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn thoát nghèo bền vững; 4.492 lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm; giúp cho 185 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập, giúp cho 172 khách hàng khó khăn về nhà ở vay xây mới, sửa chữa, mua nhà ở xã hội an cư, lạc nghiệp ổn định cuộc sống; 112 hộ gia đình có mức sống trung bình có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Đại diện Hội Nông dân phường Hải Vân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Hiện nay, UBND phường Hải Vân tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban và hội đoàn thể phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Liên Chiểu tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch số 4-KH/ĐU của Đảng ủy và Kế hoạch số 1022/KH-UBND của UBND phường về thực hiện Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Chính phủ và Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư; hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng theo quy định tại Quyết định số 976/QĐ-TTg.

Tiếp tục rà soát hộ có mức sống trung bình chuẩn địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố để cho các đối tượng tiếp cận nguồn vốn; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi để người dân được tiếp cận và chuẩn bị tốt công tác tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2025 trên địa bàn phường. Phấn đấu năm 2025 dư nợ tăng trưởng tối thiểu 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,03%, huy động tiền gửi đạt 100% kế hoạch giao, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, khá.