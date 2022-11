Kinh Bắc (KBC) được chấp thuận mở rộng thêm 90 ha KCN Quang Châu

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, KBC ghi nhận doanh thu giảm hơn 37% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 1.936 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 59 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu 1.288,5 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 2.135 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.