Kinh tế Việt Nam khởi sắc tháng nghỉ Tết, kỳ vọng SBV duy trì lãi suất chính sách

Mới đây, Maybank vừa phát hành báo cáo về nền kinh tế Việt Nam với nội dung: " Auspicious Tet Month, Economy Booms on Multiple Fronts in Jan", trong đó, ngân hàng này nhận xét, tháng 1/2025, sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ, đi kèm với sự gia tăng trong chi tiêu tiêu dùng và lạm phát so với năm trước. Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ ngày 25/1 đến 2/2, nhưng, nền kinh tế Việt Nam vẫn có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong nhiều lĩnh vực.



Thặng dư thương mại tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 5 tháng

Thặng dư thương mại của Việt Nam trong tháng 1/2025 đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua với 3,02 tỷ USD. Dù xuất khẩu giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái (so với mức tăng 12,8% trong tháng 12), nhưng sự sụt giảm này ít hơn so với hai năm trước. Xuất khẩu trong tháng Một đã giảm 6,6% so với tháng trước, trong khi nhập khẩu giảm 2,6% (so với mức tăng 19,2% trong tháng 12), với mức giảm 15,7% so với tháng trước.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành chế tạo, đã có mức tăng trưởng dương 0,6% (so với mức tăng 8,8% trong tháng 12). Các ngành chế biến như máy tính và điện tử (+3,8% so với +8% trong tháng 12), dệt may (+4,2%), và hàng may mặc (+6,1%) tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế tạo trong bối cảnh tình hình chung của nền kinh tế.

Xuất khẩu tăng trưởng từ các đơn hàng đặt trước, dự báo về xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng tiếp theo vẫn rất khả quan, nhờ vào việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu từ Mỹ, đặc biệt là trước sự áp dụng thuế mới. Tuy nhiên, xuất khẩu điện thoại và các linh kiện lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh -13,2%, do sự thay đổi trong chiến lược sản xuất của Samsung, khi công ty này chuyển một phần sản xuất sang Ấn Độ. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc lại có sự tăng trưởng mạnh mẽ (+25,2% so với tháng 12), trái ngược với các thị trường lớn khác như Mỹ (-2,1%), EU (-12,6%) và ASEAN (-14%). Sự gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể đến từ nhu cầu khẩn cấp trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc.

Đầu tư nước ngoài và đầu tư công khởi sắc

FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) vào Việt Nam trong tháng Một đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ, với số vốn đăng ký đạt 4,3 tỷ USD, tăng 48,6% so với năm ngoái. Trong khi đó, vốn thực hiện FDI đạt 1,51 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là các dự án có vốn đăng ký điều chỉnh.

Đầu tư công cũng khởi sắc với sự gia tăng 9,6% so với năm ngoái, đạt 4,1% kế hoạch năm. Chính phủ đã triển khai nhiều dự án lớn trong năm nay như sân bay Long Thành, các nhà ga mới tại các sân bay hiện có và các tuyến cao tốc mới, sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ là du lịch, lạm phát tăng cao

Thị trường bán lẻ đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng Một, với mức tăng trưởng 9,5%, cao nhất trong 8 tháng qua, nhờ vào tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Doanh thu từ du lịch tăng 17,3% so với tháng 12, trong khi lưu trú và dịch vụ ăn uống tăng 14,8%. Lượng khách du lịch quốc tế đạt mức kỷ lục, vượt mốc 2 triệu lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách du lịch từ Trung Quốc đã tăng mạnh (+187.000 lượt), đưa Trung Quốc trở lại vị trí thị trường số một của Việt Nam, vượt qua Hàn Quốc. Sự phục hồi du lịch từ Trung Quốc là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch của Việt Nam, đặc biệt khi quốc gia này tiếp tục triển khai các chiến dịch quảng bá du lịch mạnh mẽ.



Lạm phát trong tháng 1/2025 đã tăng lên 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái (so với 2,9% trong tháng 12), chủ yếu do chi tiêu tiêu dùng gia tăng trong dịp lễ Tết. Lạm phát cơ bản cũng ghi nhận mức tăng 3,1%, mức cao nhất trong 14 tháng qua. Đặc biệt, lạm phát trong nhóm thực phẩm và dịch vụ y tế tăng mạnh, với chỉ số giá dịch vụ y tế tăng tới 14,1%, do sự điều chỉnh giá dịch vụ y tế mới.



Lặp lại dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 là 6,4%

Các nhà nghiên cứu của Maybank lặp lại dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam là 6,4% vào năm 2025 (so với 7,1% vào năm 2024). Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục lạc quan sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ triển vọng tăng trưởng sẽ cao hơn. Triển vọng về sức mạnh xuất khẩu trong nửa đầu năm, cùng với sự gia tăng trong đầu tư công và thu hút FDI là chỉ báo tốt về một nền kinh tế mạnh trong năm 2025.



Đáng chú ý, Chính phủ đã trình lên Quốc hội kế hoạch nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên 8%, tăng từ mức 6,5%-7% trước đó. Mục tiêu GDP tham vọng hơn, bất chấp rủi ro về những trở ngại thương mại cho thấy, Chính phủ sẽ đẩy mạnh các nỗ lực thúc đẩy nhu cầu trong nước, thông qua tiêu dùng, đẩy nhanh đầu tư công hoặc tinh giản các quy định.



Xét đến vai trò sâu sắc của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam sẽ không tránh khỏi sự suy thoái thương mại toàn cầu nếu cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump leo thang. Hơn nữa, vẫn còn sự không chắc chắn về việc Việt Nam có phải là mục tiêu của thuế quan Hoa Kỳ hay không, điều này sẽ có tác động đáng kể vì Hoa Kỳ chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.



Tuy nhiên, kịch bản cơ sở của Maybank là cách tiếp cận theo từng giai đoạn đối với việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ và không gian để đàm phán. ASEAN, bao gồm cả Việt Nam, khó có thể là mục tiêu ưu tiên về thuế quan trong năm đầu tiên của Tổng thống Trump, xét đến danh sách dài các quốc gia thương mại lớn hơn của Tổng thống Trump, bắt đầu từ Trung Quốc.



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn là 16% cho năm 2025, so với mức +15,1% vào năm 2024. Do đó, khả năng SBV tăng lãi suất chính sách trong bối cảnh áp lực tỷ giá hối đoái gần đây là rất thấp, nhưng nhiều khả năng sẽ can thiệp thông qua các hoạt động OMO và tín phiếu kho bạc. Maybank kỳ vọng SBV sẽ duy trì lãi suất chính sách của mình vào năm 2025.