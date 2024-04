KQKD quý I/2024: Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi giảm 59%, dư nợ tài chính hơn 1.400 tỷ đồng

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Sợi Thế Kỷ báo lãi trước thuế 1,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 711,6 triệu đồng, lần lượt giảm 59% và 56% so với năm trước.

CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 265,7 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 14% còn 233,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 60% từ 15,2 tỷ đồng còn 6,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 36% lên 17,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 69% lên 5,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm không đáng kể, còn hơn 14 tỷ đồng.

Kết quả, Sợi Thế Kỷ báo lãi trước thuế 1,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 711,6 triệu đồng, lần lượt giảm 59% và 56% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Sợi Thế Kỷ.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, lãnh đạo Sợi Thế Kỷ cho hay, trong quý I/2024, mặc dù doanh số thấp hơn so với cùng kỳ 0,6% và giá bán giảm 7,1% so với cùng kỳ nhưng do giá vốn giảm 13% nên lợi nhuận gộp tăng so với cùng kỳ. Mặt khác, do thu nhập tài chính kỳ trước khá cao trong khi chênh lệch tỷ giá ghi vào chi phí tài chính kỳ này tăng nhiều hơn so với cùng kỳ làm cho lãi trước và sau thuế giảm.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ ghi nhận ở mức 3.446 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trữ tiền giảm nhẹ xuống hơn 159 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 556,6 tỷ đồng, giảm 9%.

Kết thúc quý I, nợ phải trả của Sợi Thế Kỷ là 1.817 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Tổng nợ vay ở mức 1.463 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.

Trong đó có khoản vay dài hạn hơn 1.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho dự án Unitex của Ngân hàng TNHH CTBC. Thuyết minh Báo cáo cho biết, Ngân hàng TNHH CTBC là ngân hàng đại lý cho khoản vay vốn của 4 ngân hàng sau: Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank. Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Thương mại Entie và Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun.

Năm 2024, Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.703,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 300,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 90% và 242% so với thực hiện năm 2023.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, lãnh đạo Sợi Thế Kỷ cho biết, doanh số bán hàng quý II/2024 dự kiến sẽ tốt hơn (khoảng 9.000 tấn). Đơn hàng của một số thương hiệu trong quý II có thể gấp đôi quý I. Hiện nay, doanh nghiệp đang làm việc với các thương hiệu và khách hàng để chốt đơn hàng cho mùa xuân hè 2025 - giao hàng 6 tháng cuối năm 2024. Đại diện doanh nghiệp dự kiến doanh số bán quý III và quý IV/2024 có thể ở mức tương ứng 10.500 tấn và 12.000 tấn.