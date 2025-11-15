Làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith: Bộ trưởng Công Thương 'kể tên' các sản phẩm của Hoa Kỳ được Việt Nam 'ưa chuộng'

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hoà)

Sáng 13/11 giờ Hoa Kỳ, tại Washington DC, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hoà), Chủ tịch Tiểu ban Thương mại, Quốc hội Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao đổi về tiềm năng, triển vọng và kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, với bang Nebraska nói riêng. Bộ trưởng cho biết, chỉ từ đầu năm đến nay, sau khi Việt Nam - Hoa Kỳ khởi động đàm phán thuế thương mại đối ứng, Việt Nam đã cam kết nhập nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới nguồn ngô chất lượng cao của các địa phương tại Hoa Kỳ, là nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất giống và chế biến ethanol phục vụ sản xuất xăng sinh học - một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững.

Sản phẩm thịt bò của Tiểu bang Nebraska được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Bộ trưởng kỳ vọng sẽ thiết lập các cơ chế hợp tác thiết thực với bang Nebrashka trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã tăng lượng nhập khẩu bông nhiều hơn tới 126%, hải sản 8%, ngô và đậu tương đã tăng 35%. Việt Nam cũng đã chính thức ký hợp đồng mua bán nhiều tàu bay từ Hoa Kỳ.

Hiện tại, Hoa Kỳ và Việt Nam có chênh lệch cán cân thương mại, song Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, nếu Hoa Kỳ sớm gỡ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách D1 D3 (nhóm các quốc gia bị hạn chế tiếp cận sản phẩm công nghệ cao từ Hoa Kỳ), sẽ là nền tảng quan trọng giúp thương mại hai nước sớm đạt được sự cân bằng.

Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy thương mại, tăng nhập khẩu nông sản- Ảnh 2.Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Hạ nghị sĩ Adrian Smith, với ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ trong Đảng Cộng hòa và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thương mại, nông nghiệp, sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán; đồng thời đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ nói chung và với bang Nebraska nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực mà bang Nebraska có thế mạnh như nông nghiệp, hàng không và công nghệ sinh học.

Bộ trưởng chia sẻ một số vấn đề xung quanh đàm phán thương mại đối ứng hiện nay và đề nghị Hạ nghị sĩ Adrian Smith, với uy tín trong chính giới của Hoa Kỳ, sẽ có tiếng nói về thúc đẩy để hai nước sớm kết thúc đàm phán với kết quả tích cực.

Hạ nghị sĩ Adrian Smith cảm ơn và đánh giá cao chuyến công tác và thông điệp của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và nhấn mạnh, bày tỏ tin tưởng, dựa trên những diễn biến tích cực gần đây, hai nước hoàn toàn có thể thúc đẩy hợp tác thương mại, góp phần vào quan hệ song phương.

Chủ tịch Tiểu ban Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam để cân bằng thương mại, nhất là việc mua ngô để làm nguyên liệu tạo ra Ethanol pha chế các sản phẩm xăng sinh học. Ông cho biết đã từng đến các cơ sở nông nghiệp, hải sản của Việt Nam và thấy rõ tiềm năng nhập khẩu nguyên liệu từ Hoa Kỳ vào sản xuất nông nghiệp.

"Tôi rất mong muốn hai nước hoàn thành sớm việc đàm phán hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ để hiệp định này sẽ có giá trị tích cực cho hợp tác kinh tế thương mại hai nước", Chủ tịch Tiểu ban Thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh.