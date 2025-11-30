Thu giữ tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất, ngân hàng buộc phải đảm bảo một điều kiện quan trọng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 304/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 quy định điều kiện tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu được thu giữ.

Nghị định được thiết kế theo hướng khi thu giữ các tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích một khoản tiền để bên bảo đảm có khả năng, nguồn lực duy trì cuộc sống, đảm bảo các chi phí sinh hoạt tối thiểu của bên bảo đảm và gia đình.

Cụ thể, nếu ngân hàng thu giữ chỗ ở duy nhất đã được xác nhận và chứng minh theo quy định tại Nghị định này, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền (từ chi phí xử lý tài sản đảm bảo) cho bên bảo đảm bằng 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu.

Trường hợp thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất không hình thành từ vốn vay đã được xác nhận và chứng minh theo quy định, ngân hàng trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 6 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mục đích của việc ban hành Nghị định này nhằm bảo đảm cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của bên đi vay và bên cho vay, cần có một cách tiếp cận toàn diện và cân bằng hơn đối với quy định về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và lao động thường nhật của người dân, góp phần ổn định an sinh xã hội nhưng cũng đảm bảo tôn trọng nguyên tắc "cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2025.

