Lạng Sơn mang “khát vọng vươn xa” đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Sự kiện là nơi hội tụ tinh hoa, bản sắc và những thành tựu vượt bậc của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong không gian chung đó, Lạng Sơn không chỉ đến để trưng bày, mà còn mang theo niềm tự hào, bản lĩnh và một tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị thế của một trung tâm vùng năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn lựa chọn chủ đề cho triển lãm lần này là: “Lạng Sơn - Vùng đất địa đầu Tổ quốc, bản sắc văn hóa, khát vọng vươn xa”. Nội dung trưng bày bao gồm 3 chủ đề chính.

Chủ đề 1: Hồn cốt xứ Lạng - Nơi hội tụ bản sắc và thiên nhiên kỳ vĩ

Bước vào không gian trưng bày của Lạng Sơn, người xem như được du hành về với mảnh đất địa đầu hùng vĩ. Gian triển lãm không chỉ là những con số khô khan, mà là một bản giao hưởng của văn hóa và lịch sử. Chủ đề đầu tiên, “Lạng Sơn vùng đất con người”, sẽ mở ra một bức tranh toàn cảnh về một xứ Lạng đa sắc màu.

Hình ảnh về cột mốc biên giới tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Lạng Sơn

Tấm bản đồ tỉnh được thiết kế tinh xảo, không chỉ giới thiệu vị trí địa lý chiến lược mà còn lồng ghép hình ảnh của 8 nhóm dân tộc anh em: Nùng, Tày, Kinh, Mông, Dao, Hoa, Cao Lan, Sán Chỉ. Mỗi bộ trang phục, mỗi nụ cười trên những bức ảnh đều kể câu chuyện về sự đoàn kết, gắn bó tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những thước phim, hình ảnh sống động sẽ đưa du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của non nước Xứ Lạng: sự hùng vĩ của đỉnh Mẫu Sơn mờ sương, nét thơ mộng của dòng sông Kỳ Cùng uốn lượn, sự linh thiêng của quần thể di tích Nhị - Tam Thanh, vẻ trầm mặc của Thành nhà Mạc và câu chuyện son sắt của Nàng Tô Thị.

Đặc biệt, hình ảnh cột mốc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sừng sững sẽ là lời khẳng định đanh thép về chủ quyền biên giới và vai trò “phên dậu” của tỉnh trong suốt chiều dài lịch sử.

Các nghệ sĩ đang luyện tập tiết mục văn nghệ tại triển lãm. Ảnh: Lạng Sơn

Không gian này còn là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, từ những lễ hội truyền thống như Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ đến những làn điệu Then mượt mà, di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận.

Chủ đề 2: 80 năm một chặng đường - Dấu ấn từ gian khó đến tự hào

Từ nền tảng văn hóa và lịch sử vững chắc, Lạng Sơn tự tin kể câu chuyện về hành trình 80 năm xây dựng và phát triển. Mảng nội dung “Thành tựu kinh tế xã hội” được trình bày như một dòng chảy lịch sử đầy cảm xúc.

Điểm nhấn trung tâm là hình ảnh Bác Hồ về thăm Lạng Sơn năm 1960, một biểu tượng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn.

Các dấu mốc lịch sử ở Lạng Sơn được ghi nhận. Ảnh: Hoàng Tính

Các mốc son lịch sử từ năm 1945 đến 2025 được tái hiện, từ những ngày đấu tranh cách mạng gian khổ đến công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng. Những biểu đồ tăng trưởng ấn tượng giai đoạn 1991-2020 và đặc biệt là giai đoạn bứt phá 2021-2025 sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển vượt bậc.

Sự “thay da đổi thịt” của Lạng Sơn được thể hiện qua những lĩnh vực cụ thể:

Chủ đề 3: Tự tin bứt phá - Khát vọng kỷ nguyên mới

Phần cuối của gian trưng bày mang tên “Lạng Sơn, tự tin, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc” sẽ là một không gian mở, hiện đại và đầy khát vọng. Mục tiêu phát triển tỉnh Lạng Sơn nhanh và bền vững được trình bày trang trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Những sản phẩm đặc trưng của các dân tộc ở Lạng Sơn. Ảnh: Lạng Sơn

Điểm nhấn đặc biệt là màn hình LED lớn ở trung tâm, trình chiếu liên tục các video giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, các dự án trọng điểm đang mời gọi. Đây không chỉ là trình chiếu, mà là một lời mời gọi hợp tác đầy thiện chí của tỉnh Lạng Sơn đến các nhà đầu tư.

Các sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Lạng Sơn

Du khách sẽ được thưởng thức những trích đoạn nghi lễ Then do các nghệ nhân biểu diễn, được tận mắt xem trình diễn nghề thêu thùa, dệt vải, làm đầu sư tử... một trải nghiệm văn hóa chân thực và sống động.

Các mô hình dự án khu công nghiệp VSIP, khu đô thị mới, cột mốc 1116... được trưng bày chi tiết, mang đến một cái nhìn trực quan về một Lạng Sơn trong tương lai không xa.

Gian trưng bày của tỉnh Lạng Sơn tại triển lãm. Ảnh: Lạng Sơn

Gian hàng của Lạng Sơn tại triển lãm lần này không chỉ là một cuộc tổng kết thành tựu. Đó là sự khẳng định về một Lạng Sơn đã sẵn sàng với một tâm thế mới, một tầm vóc mới.

Từ mảnh đất phên dậu kiên cường, Lạng Sơn đang dang rộng vòng tay, tự tin hội nhập, mang bản sắc văn hóa độc đáo và tiềm năng kinh tế to lớn của mình hòa vào dòng chảy phát triển chung của đất nước, hiện thực hóa “khát vọng vươn xa” trong kỷ nguyên mới.