Lãnh đạo Gia Lai muốn tổ chức các chuyến bay charter đón khách Hàn Quốc

Đặt bảng chào đón khách du lịch Hàn Quốc tại sân bay Phù Cát

Ngày 14/5, tại phường Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan (Thủ đô Seoul, Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan cho biết, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định trước đây) và Quận Yongsan (Thủ đô Seoul, Hàn Quốc) được thiết lập từ năm 1996 và duy trì ổn định, hiệu quả trong suốt 30 năm qua.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Quy Nhơn đã phát huy vai trò là đầu mối kết nối, cung cấp thông tin cần thiết cho xúc tiến, quảng bá hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, đào tạo tiếng Hàn và những hoạt động khác được chính quyền hai bên thống nhất thực hiện.

Đối với việc mở các lớp học tiếng Hàn miễn phí cho người dân trong tỉnh, đến nay, Học viện King Sejong Quy Nhơn đã đào tạo được gần 3.000 học viên. Riêng học kỳ II năm nay, Học viện đã mở 17 lớp học, bao gồm 03 lớp được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn, với 282 học viên.

Ngoài đào tạo tiếng Hàn, Học viện còn thường xuyên tổ chức các lớp học văn hóa và hoạt động trải nghiệm; mở lớp học đặc biệt mùa hè, phối hợp cùng các chuyên gia trang điểm Hàn Quốc và thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức các lớp học makeup chuyên đề nhằm tạo cơ hội trải nghiệm văn hóa và nghề nghiệp cho học sinh địa phương.

Với mục tiêu hợp tác đào tạo gắn với phát triển du lịch, Học viện King Sejong Quy Nhơn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với một số đơn vị du lịch và khách sạn như FLC, Anya… để mở rộng các lớp học tiếng Hàn miễn phí.

Đào tạo tiếng Hàn chuyên ngành du lịch - khách sạn cho nhân sự địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch Hàn Quốc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Gia Lai đến với du khách quốc tế.

Ngoài ra, hiện nay Học viện còn hỗ trợ các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phiên dịch miễn phí nội dung thực đơn từ tiếng Việt sang tiếng Hàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) tặng bức tranh cho Văn phòng Thường trực Quận Yongsan.

Trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và Quận Yongsan, trong thời gian tới, Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan Ahn Ki Joon mong muốn tăng cường các hoạt động hợp tác tại tỉnh như: Mở rộng đối tượng tuyển chọn du học sinh sang học tập tại Hàn Quốc, hiện chủ yếu dành cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đặc biệt ưu tiên các học sinh nữ có thành tích học tập xuất sắc. Phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và Quận Yongsan nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Dịp này, Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan kiến nghị tỉnh Gia Lai phối hợp, hỗ trợ Văn phòng tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện King Sejong Quy Nhơn; xem xét và có văn bản chấp thuận để quận Yongsan hoàn thiện thủ tục đăng ký cho các học sinh được tuyển chọn trong đợt tuyển sinh năm nay; hỗ trợ lắp đặt hệ thống camera giám sát và đèn chiếu sáng tại nhà Hanok (nhà hóng mát Hàn Quốc); cho phép đặt bảng chào đón khách du lịch Hàn Quốc tại sân bay Phù Cát.

Ông Ahn Ki Joon cũng đề nghị tỉnh Gia Lai, hỗ trợ thư mời đoàn y tế của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang - một trong những bệnh viện lớn của Hàn Quốc - đến làm việc và tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại địa phương như: chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật đục thủy tinh thể; hỗ trợ sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế; khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh…

Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư và thương mại tại Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các đối tác Hàn Quốc tiếp tục được duy trì, mở rộng trên nhiều lĩnh vực như hợp tác địa phương, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác khá tích cực với tỉnh thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, khảo sát thị trường và giao lưu hợp tác địa phương.

Trong định hướng phát triển, tỉnh Gia Lai xác định việc hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Sắp tới, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư và thương mại tại Hàn Quốc nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc trong các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực du lịch (nghiên cứu xây dựng các tour tuyến kết nối, tổ chức các chuyến bay charter (bay thuê chuyến) đưa khách Hàn Quốc trực tiếp đến tỉnh) và lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của Văn phòng Thường trực Quận Yongsan thời gian qua, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai bên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi với Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan Ahn Ki Joon về các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh.

Trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2027); tỉnh Gia Lai và quận Yongsan chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan cụ thể hóa, đề xuất triển khai thực hiện các nội dung trong MOU đã ký kết giữa tỉnh Gia Lai và Quận Yongsan.

Trong đó, tập trung duy trì và vận hành Văn phòng Thường trực Quận Yongsan; hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giao lưu đào tạo thanh thiếu niên và hỗ trợ các du học sinh ưu tú; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật và du lịch; trao đổi thông tin trong lĩnh vực hành chính để phát triển tình hữu nghị.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Văn phòng Thường trực Quận Yongsan; giao các sở, ngành đề xuất để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trước đó, vào ngày 31/3/2026, tại Seoul, Hàn Quốc, UBND tỉnh Gia Lai và Chính quyền quận Yongsan đã ký kết lại Bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp trong giai đoạn mới.