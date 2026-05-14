NHCSXH Thanh Khê tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn

Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Khê đã phối hợp với 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, tổ chức tập huấn cho Ban quản lý tổ TK&VV điểm Thanh Khê.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Khê chuyển tải các nội dung về chương trình tín dụng chính sách. Ảnh: T.T.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Khê đã chuyển tải các nội dung về chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH Thanh Khê, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách.

Hướng dẫn sắp xếp lưu giữ hồ sơ của tổ TK&VV theo văn bản 3920 của Ngân hàng Chính sách xã hội.



Các đại biểu tham gia buổi tập huấn. Ảnh: T.T.

Tập huấn văn bản số 2026/HD-NHCS ngày 20/04/2026 của Tổng Giám đốc NHCSXH v/v hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 13/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các thành viên Ban quản lý tổ TK&VV nắm được nội dung, nghiệp vụ quản lý vốn vay, nhằm nâng cao trách nhiệm và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước một cách đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước một cách đúng mục đích, đúng đối tượng. Ảnh: T.T.

Đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và tạo việc làm trên địa bàn phường.

Từ đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân và các đối tượng thụ hưởng hiểu về các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, góp phần vào thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương.