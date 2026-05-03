Lễ 30/4 – 1/5, Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày và dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày diễn ra liền kề, chỉ cách nhau 2 ngày, nên hình thành một chuỗi kỳ nghỉ kéo dài, làm cho xu hướng du lịch phân bổ theo nhiều đợt, thay vì tập trung cao điểm trong một khoảng thời gian ngắn. Qua đó giúp giãn áp lực tại các điểm đến và tạo điều kiện để các địa phương chủ động điều tiết, nâng cao chất lượng phục vụ.

Tuyến đường hoa giấy ở phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng đẹp, ổn định đã góp phần thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm ẩm thực. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động kích cầu, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa tăng trưởng trong dịp lễ.

Để đảm bảo cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho khách du lịch có xu hướng tăng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5, ngành du lịch Khánh Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực phục vụ du khách, nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí đưa ra nhiều sản phẩm mới, chương trình ưu đãi, phục vụ tối đa nhu cầu của du khách, các chương trình du lịch cũng được làm mới.

Tour biển đảo ở vịnh Nha Trang thu hút du khách kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5.

Theo đó, tổng lượt khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 25/4 đến ngày 3/5 ước đạt 1.509.000 lượt, công suất phòng bình quân khoảng 80,24%. Trong đó, khách du lịch tập trung tại một số khách sạn quy mô lớn, khu nghỉ dưỡng khu vực ven biển, khu vực ven biển Trần Phú và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 90%; một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng lấp kín phòng trong thời gian nghỉ lễ. Các khách sạn ở xa khu vực biển, công suất phòng trên 70%.

Tổng lượt khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đạt 457.820 lượt khách, tăng 25,4% so cùng kỳ; trong đó khách lưu trú đạt 147.684 lượt khách, tăng 9,2% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt 48.023 lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ; khách tham quan đạt 310.136 lượt khách khách, tăng 34,9% so với cùng kỳ; Tổng thu từ khách du lịch đạt 738 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ước đạt hơn 1.050.000 lượt; trong đó khách lưu trú ước đạt hơn 284.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt khoảng 76.400 lượt; khách tham quan ước đạt khoảng 766.800 lượt khách; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.900 tỷ đồng.



