Huế đưa KPI vào đánh giá cán bộ, công chức, chấm điểm theo hiệu quả công việc

TP.Huế vừa tổ chức lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức trên địa bàn.

Một trong những nội dung được chú ý của dự thảo quyết định là việc áp dụng cơ chế chấm điểm cụ thể. Theo dự thảo, tổng điểm đánh giá cán bộ, công chức được cấu thành từ hai nhóm tiêu chí, gồm tiêu chí chung chiếm 30% và kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm 70%. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định dựa trên số lượng, chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc theo vị trí việc làm.

Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kim Long, TP.Huế.

Dự thảo cũng quy định cách tính điểm KPI đối với từng nhóm đối tượng. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được tính điểm trung bình từ ba yếu tố: Số lượng, chất lượng và tiến độ công việc. Trong khi đó, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đánh giá thêm các tiêu chí liên quan đến kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức thực hiện và năng lực duy trì đoàn kết nội bộ.

Một nội dung khác được dư luận quan tâm là quy định về tỷ lệ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Theo dự thảo, tỷ lệ này không vượt quá 20% trong tổng số đối tượng được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trường hợp đặc biệt cũng không quá 25%. Quy định này áp dụng đối với cả tổ chức và công chức.

Dự thảo đồng thời nêu rõ điều kiện để đạt mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đối với tổ chức, phải hoàn thành 100% nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 30% nhiệm vụ vượt mức yêu cầu, đồng thời khắc phục toàn bộ hạn chế của kỳ đánh giá trước (nếu có) .

Về trách nhiệm người đứng đầu, dự thảo quy định mức xếp loại của người đứng đầu không cao hơn mức xếp loại của cơ quan, tổ chức do mình phụ trách. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá của lãnh đạo còn phụ thuộc vào kết quả xếp loại của công chức thuộc quyền quản lý.

Dự thảo cũng đưa ra cơ chế đánh giá theo quý. Cán bộ, công chức được theo dõi, đánh giá định kỳ 4 quý trong năm, kết quả cuối năm được tính bằng điểm trung bình của các quý. Thời điểm đánh giá hằng năm được thực hiện trước ngày 15/12.

Một nội dung khác là việc xây dựng danh mục nhiệm vụ gắn với sản phẩm, công việc cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ này được quy đổi về “đơn vị sản phẩm chuẩn” để làm cơ sở chấm điểm và so sánh. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ mới ngoài danh mục phải báo cáo để bổ sung.

Dự thảo cũng quy định quy trình đánh giá, xếp loại có sự tham gia của tập thể và cấp có thẩm quyền. Công chức phải tự đánh giá, báo cáo kết quả công tác, sau đó tổ chức họp để nhận xét, góp ý, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh tiêu cực, việc xếp loại phải được kiểm tra, xác minh trước khi quyết định. Quy định này nhằm tránh tình trạng “đánh giá cho xong”, bỏ qua các vấn đề tồn tại trong nội bộ cơ quan.

Ngoài ra, dự thảo nêu rõ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá. Kết quả đánh giá được cập nhật, lưu trữ dưới dạng điện tử và kết nối với cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý.