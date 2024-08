Lợi nhuận và nợ xấu ngân hàng cùng đạt đỉnh, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của ngành được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, với mức tăng 28,2% so với cùng kỳ và 7,6% so với quý trước. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tăng thấp hơn (tăng 10% so với cùng kỳ và 2,9% so với quý trước).