Lợi nhuận VPBank "lao dốc" mạnh trong quý I/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – HoSE: VPB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với mức lợi nhuận sau thuế "lao dốc" - giảm đến 81% so với cùng kỳ.

VPBank báo lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng dù cùng kỳ đạt gần 9.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – HoSE: VPB) ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 3,5% xuống gần 9.554 tỷ đồng.

Trong kỳ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 33,5% lên 1.668 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi 95 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 66 tỷ đồng. Ngược lại, ở mảng hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận thua lỗ 346 tỷ đồng – tăng mạnh so với số lỗ 83 tỷ đồng của quý I năm trước; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng đà giảm mạnh tới 5,7 lần, từ 171 tỷ xuống còn 30 tỷ đồng và đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 80%, từ 7.110 tỷ xuống còn hơn 1.337 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của VPBank tăng 14%, chi ra gần 3.423 tỷ đồng, do tăng chi phí cho nhân viên. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng lên tới hơn 6.386 tỷ đồng, tăng 2.254 tỷ đồng tương ứng tăng 54% so với cùng kỳ. Kết quả, VPBank chỉ thu được gần 2.550 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm đến 77% và 1.649 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới hơn 81% so với năm trước.

So với kế hoạch lợi nhuận năm trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 24.003 tỷ đồng lãi trước thuế thì VPBank mới chỉ thực hiện tới 11% kế hoạch năm.

Tỷ lệ nợ xấu của VPBank tăng mạnh và đang ngưỡng cao

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của VPBank đạt 677.623 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi và cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng khác tăng 45,8% lên 69.935 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng từ 438.338 tỷ lên 463.469 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ cho vay

Số dư nợ xấu của VPBank đạt hơn 19.938 tỷ đồng. Trong số đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 5.500 tỷ đồng (giảm 23%); nợ nghi ngờ hơn 10.945 tỷ đồng (tăng 9,1%) và nợ dưới tiêu chuẩn gần 12.483 tỷ đồng (tăng 57,1%). Tỷ lệ nợ xấu của VPBank vẫn duy trì mức cao – tăng từ 5,7% lên 6,2% - cao hơn trung bình chung toàn ngành.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 9% (331.184 tỷ đồng), tiền gửi các tổ chức tín dụng khác tăng 19% lên hơn 60.937 tỷ đồng , giấy tờ có giá tăng 29% (82.485 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, giá cổ phiếu VPB giảm 1,76% xuống còn ở mức 19.950 đồng/ cổ phiếu.