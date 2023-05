LPBank chính thức trở thành tên viết tắt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt vừa công bố thông tin về việc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên viết tắt từ Lienvietpostbank thành LPBank.

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (HoSE: LPB) mới đây đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh từ Lienvietpostbank thành LPBank. Ngân hàng cho biết: tên viết tắt này được đánh giá là nắm bắt đúng xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay, tên viết tắt rút gọn nhất, dễ đọc, dễ nhớ.

Sắp tới, LPBank tiếp tục thực hiện thay đổi toàn diện hệ thống logo và bộ nhận diện thương hiệu LPBank nhằm đồng bộ hóa các dịch vụ, sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Không chỉ LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bản Việt cũng có kế hoạch đổi tên viết tắt tiếng Anh trong năm nay. Từ Viet Capital Bank sang BVBank.

Kết thúc quý I/2023, LPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2.774 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.566, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322,3 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của LPBank ghi nhận tăng nhẹ 2,5% tuy nhiên do tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng cũng tăng nên nợ xấu giảm nhẹ xuống mức 1,45% - LPBank nằm trong top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất quý 1/2023.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/5, giá cổ phiếu LPB giảm 0,36% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 13.850 đồng/ cổ phiếu.