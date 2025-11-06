Lưu ý quan trọng khi mua, bán bạc ngày 6/11: Giá bạc lao dốc, nhà đầu tư mua theo giấy hẹn chưa nhận hàng đã lỗ sâu

Giá bạc hôm nay 6/11: Trong nước giảm, nhà đầu tư "sốt ruột"

Giá bạc hôm nay 6/11 ghi nhận thị trường thế giới tại thời điểm sáng sớm, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,912 USD/ounce, tăng 0,746 USD/ounce so với phiên sáng 5/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.264.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.269.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, tăng 23.000 đồng/ounce ở cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/11.

Ghi nhận tại thời điểm 8h20, 6/11, giá bạc thế giới giao dịch tại mốc 47,812 USD/ounce, giảm nhẹ so với sáng sớm, tuy nhiên vẫn tăng 0,34 USD/ounce so với thời điểm này của hôm qua 5/11.

Nguồn ảnh: Trading Economics.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, nếu giá bạc xuyên thủng mốc 45,79 USD/ounce, xu hướng tăng trước đó có thể bị phá vỡ, mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn về các vùng hỗ trợ 44,22 USD/ounce và 41,40 USD/ounce.

Trong trường hợp ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định quanh 49,38 - 49,46 USD/ounce, trong khi vùng 50,02 - 51,07 USD/ounce được xem là rào cản mạnh. Hiện khu vực 45,79 USD/ounce vẫn là điểm tựa quan trọng cho xu hướng ngắn hạn.

Ở thị trường trong nước, xu hướng giảm vẫn diễn ra. Tại thời điểm sáng sớm 6/11, bạc Phú Quý có giá niêm yết ở mức 1.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 9.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 5/11.

Bạc Phú Quý loại 1kg mua vào 48,879 triệu đồng/kg, bán ra 50,399 triệu đồng/kg. Bạc Phú Quý loại 1kg giảm 774.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 54.000 đồng/kg.

Trong khi thương hiệu bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ của Sacombank gần như đi ngang, niêm yết mua vào 1,827 triệu đồng/lượng, còn bán ra 1,872 triệu đồng/lượng; tăng chỉ 3.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó.

Việc đầu tư mua bạc tại thị trường trong nước đang khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng. Một số nhà đầu tư còn mua bạc theo giấy hẹn, chưa kịp nhận hàng đã lỗ sâu.

Thêm một rủi ro mà nhiều người mua bạc đang phải đối mặt chính là mức chênh với giá thế giới rất cao. Giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết ngân hàng hiện khoảng 1,52 triệu đồng/lượng, thấp hơn 350.000-360.000 đồng mỗi lượng, tương đương mức chênh khoảng 10 triệu đồng/kg.

Trên các hội nhóm về bạc như Bạc nguyên chất (hơn 65 nghìn thành viên), Cộng đồng bạc Phú Quý (hơn 40 nghìn thành viên) hay chợ bạc miếng - bạc thỏi - bạc nguyên chất (hơn 40 nghìn thành viên)..., nhiều nhà đầu tư đã chấp nhận "cắt lỗ", hoặc rao bán giá bằng web.

"Tôi rất suốt ruột khi thấy giá bạc giảm không ngừng. Tôi từng mua giá chợ đen với số lượng vừa phải, giá hơn 2 triệu đồng/lượng hồi giữa tháng, tính nhẩm giờ đã lỗ ít nhất 130.000 đồng/lượng. Trong khi khoản đầu tư mua 300 lượng bạc và giao vào đầu năm 2026 thì đến giờ đang lỗ khoảng 50 triệu dù vẫn chưa nhận hàng", anh Lương Nam (Hà Nội) chia sẻ.

Thực trạng nhiều nhà đầu tư mua bạc theo giấy hẹn, chưa kịp nhận hàng đã lỗ sâu, không hề ít. Tuy nhiên với nhiều người coi là khoản đầu tư dài hạn, họ vẫn lạc quan về tương lai tích trữ sẽ có hiệu quả.