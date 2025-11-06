Mới nhất: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước bị phạt tối đa tới 500 triệu đồng

Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định ảnh hưởng đến nguồn nước bị phạt tới 15 triệu đồng.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép bị phạt tới 60 triệu đồng

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép, cụ thể như sau:

Từ 10-20 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách đến 110 mm;

Từ 30-40 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 110 mm đến 250 mm;

Từ 40-60 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 250 mm.

Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định bị phạt tới 15 triệu đồng

Đối với các vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, Nghị định quy định như sau:

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước.

Phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây cạn kiệt nguồn nước.

Các hành vi vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước bị phạt từ 30-60 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 300 nghìn đồng đến 250 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 50-180 triệu đồng.

Vi phạm quy định vận hành cắt, giảm lũ bị phạt tới 250 triệu đồng

Nghị định quy định các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm mực nước trước lũ trong điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 30 - 250 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 100-250 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định vận hành xả nước về hạ du trong điều kiện bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 110-250 triệu đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 25/12/2025.

