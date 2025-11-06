Vi phạm về quản lý tài sản hạ tầng hàng không sẽ bị xử lý nghiêm

Nhiều hạng mục là tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2025/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026; thay thế Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Nghị định quy định rõ, danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bao gồm: Công trình, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay; Công trình thuộc kết cấu hạ tầng sân bay như: Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình, khu phụ trợ của sân bay; công trình khẩn nguy sân bay và công trình phòng, chống cháy nổ trong sân bay; công trình hàng rào vành đai sân bay, bốt gác và đường giao thông nội cảng trong sân bay; công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sân bay; bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất, khu vực tra nạp nhiên liệu cho phương tiện, thiết bị mặt đất; các công trình khác thuộc khu bay.

Sân bay Nội Bài.

Công trình phục vụ bảo đảm, khẩn nguy sân bay ngoài sân bay; Công trình hàng rào cảng hàng không; đường giao thông nội cảng ngoài sân bay và các công trình: cấp điện; cấp, thoát nước; chiếu sáng; thông tin liên lạc không thuộc phạm vi công trình quy định tại điểm b nêu trên; Công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường ngoài sân bay; Công trình nhà ga hành khách, nhà khách phục vụ ngoại giao, khu logistics hàng không, nhà ga hàng hóa, kho hàng hoá kèm khu tập kết hàng hóa.

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia được xác định như sau: Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có liên quan đến quốc phòng là tài sản được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có liên quan đến an ninh quốc gia là tài sản được xác định theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.



Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Nghị định

Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quản lý như sau:

Trường hợp tài sản có liên quan đến quốc phòng hoặc tài sản là công trình lưỡng dụng (vừa sử dụng vào mục đích hàng không dân dụng vừa sử dụng vào mục đích quốc phòng) theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự (gọi chung là tài sản có liên quan đến quốc phòng) phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng; trường hợp tài sản có liên quan đến an ninh quốc gia phải có ý kiến của Bộ Công an.

Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng hàng không không liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia thì Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý hàng không, doanh nghiệp quản lý tài sản có trách nhiệm xác định.

Việc khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Nghị định này được thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Trường hợp khai thác, xử lý một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thì phải đảm bảo hoạt động hàng không thông suốt, an toàn và không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với phần tài sản còn lại.

Trường hợp khai thác, xử lý toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không mà làm ảnh hưởng đến các tài sản kết cấu hạ tầng khác hoặc các tài sản khác thuộc khu vực cảng hàng không, sân bay thì phải có ý kiến của đối tượng được giao quản lý các tài sản có liên quan đó và phải có giải pháp, xác định rõ trách nhiệm để khắc phục.

Việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, sử dụng đối với đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp thu hồi đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật đất đai thì việc thu hồi đất gắn với công trình, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc xử lý đất, công trình gắn liền với đất sau khi thu hồi thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; không thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.