Người phụ nữ Raglai 'hái' 110 triệu đồng từ vườn keo 2ha và 50 triệu đồng vốn vay

Những năm gần đây, cây keo đã trở thành một loại cây trồng chủ lực, mang lại sinh kế bền vững cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi ở tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được xem là "cầu nối" hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi và thủ tục đơn giản.

Các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được địa phương tích cực triển khai.

Số vốn vay này được dùng để mua giống keo chất lượng, thuê nhân công phát dọn và đầu tư phân bón trong những năm đầu kiến thiết cơ bản.

Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã và đang tiếp tục đưa đến đúng các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn và nhiều hộ dân đã phát triển mô hình trồng keo.

Đến thăm mô hình trồng keo của chị Cao Thị Mỹ Linh (dân tộc Raglai, thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cho biết: "Cách đây khoảng 5 năm gia đình tôi nhận thấy nhiều hộ dân xung quanh trồng keo mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi bàn bạc với gia đình tôi đã được các cấp tạo điều kiện cho vay vốn với số tiền 50 triệu đồng về mua giống trồng keo".

Với diện tích 2ha vườn keo gặp thời tiết thuận lợi nên đám keo của gia đình phát triển đồng đều và chuẩn bị cho thu hoạch. Dự kiến, với diện tích trên gia đình sẽ thu hoạch trên 110 triệu đồng từ việc bán keo. Cây keo rất dễ trồng, không tốn công chăm sóc, chị Linh rất mừng bởi nguồn vốn mang lại niềm vui cho gia đình.

Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Khánh Vĩnh cho biết, hiệu quả vay vốn tín dụng chính sách thể hiện ở việc giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới, đồng thời là "trụ cột" an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, nó còn giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ học sinh, sinh viên có cơ hội học tập và góp phần giảm chênh lệch vùng miền. Đến nay, tổng dư nợ đạt trên 353,8 tỷ đồng và hiện nay ngân hàng đang tập trung cho vay giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.