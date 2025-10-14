L40: Lợi nhuận bứt phá sau “thay máu” lãnh đạo và thương vụ Phúc Hợp Hà My

Lợi nhuận tăng đột biến

CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (mã: L40) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 106,8 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 12,5% xuống gần 65 tỷ đồng, lãi gộp gấp 8,4 lần lên gần 42 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính kỳ tăng vọt từ 124 triệu đồng lên gần 128 tỷ đồng (gấp hơn 1.000 lần). Thuyết minh cho thấy, đây là khoản lãi chênh lệch từ chuyển nhượng CTCP Phức hợp Hà My.

Liên quan đến CTCP Phúc Hợp Hà My, đến cuối kỳ, doanh nghiệp ghi nhận đã mua cổ phần doanh nghiệp này với gần 74,6 tỷ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế quý III/2025 của L40 đạt 131,5 tỷ đồng, gấp gần 63 lần so với cùng kỳ năm trước. Giải trình về kết quả này, lãnh đạo L40 cho hay, nguyên nhân do doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Đầu tư và Xây dựng 40 đạt 199,5 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,4% và gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, L40 đặt kế hoạch kinh doanh với 301 tỷ đồng tổng doanh thu và 35 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp thực hiện được 66,4% doanh thu và thực hiện được 400% kế hoạch lợi nhuận.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của L40.

Tổng tài sản của L40 tại 30/9 đạt 396 tỷ đồng, tăng 115% so với đầu năm, phần lớn là tài sản ngắn hạn với 308,7 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên hơn 36 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 334% lên 178 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý các khoản thu của một số cá nhân như: phải thu của ông Trần Minh Hội 47,6 tỷ đồng. Đây là khoản L40 đã chuyển nhượng cổ phần cho ông Trần Minh Hội.

Cụ thể, tại Nghị quyết HĐQT ngày 25/9/2025, HĐQT L40 đã thông qua chuyển nhượng 900 cổ phần CTCP Phức Hợp Hà My cho ông Trần Minh Hội, giá chuyển nhượng là 54 tỷ đồng.

Phải thu Huỳnh Thị Tú Oanh 14,6 tỷ đồng; phải thu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Sơn Quảng Nam hơn 77 tỷ đồng; phải thu Công ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp Phước Nguyên 11,3 tỷ đồng...Hàng tồn kho giảm nhẹ 20,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 95,5% lên 148,6 tỷ đồng, tổng nợ vay 47,7 tỷ đồng, trong đó vay ông Trần Việt Thắng 3 tỷ đồng, còn lại 44,76 tỷ đồng của Ngân hàng PVBank. Đáng chú ý khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước gấp 3,6 lần lên hơn 40 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác gấp gần 20 lần lên 15,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh, gấp 2,3 lần lên 247,4 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ gấp đôi lên 108 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn ở cuối kỳ xuất hiện thêm các cá nhân mới như: Đỗ Tấn Cường góp 21,6 tỷ đồng, Trần Văn Hùng 11,23 tỷ đồng; Đinh Văn Xuân 1,3 tỷ đồng...

L40 "thay máu" lãnh đạo, xuất hiện nhóm cổ đông liên quan đến Phúc Hợp Hà My

Biến động đáng chú ý nhất của L40 trong 9 tháng đầu năm đó là "thay máu" lãnh đạo. Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 diễn ra vào ngày 7/3/2025 cho biết, Đại hội đã thông qua đơn xin từ nhiệm của 5 Thành viên HĐQT gồm ông Lê Đình Hiển (Chủ tịch HĐQT), ông Hà Huy Khánh, ông Anselm Wong Siew Shen J.P, ông Ngô Gia Tiến, ông Trần Bắc Việt. Cùng với đó, ĐH cũng điều chuyển công tác đối với Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Sơn.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng bầu ra 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025, bao gồm ông Đỗ Tấn Cường (Chủ tịch HĐQT, cũng là cổ đông mua 20% cổ phần L40), ông Bùi Đỗ Linh, ông Trần Việt Thắng, ông Đỗ Tấn Vũ (mua 4% cổ phần L40) và ông Đinh Văn Xuân. Ông Đinh Văn Xuân cũng sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc L40. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 7/3/2025. Trong số lãnh đạo mới có ông Trần Việt Thắng nắm 18.800 cổ phiếu L40 (0,52% vốn).

Theo lý lịch các lãnh đạo mới được công bố, ông Đỗ Tấn Cường (SN 1982) là anh trai ruột ông Đỗ Tấn Vũ (SN 1984). Ông Đỗ Tấn Vũ hiện đang là đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của CTCP Phức hợp Hà My.

CTCP Phức Hợp Hà My cũng xuất hiện trong lý lịch của một số lãnh đạo mới được bổ nhiệm như ông Đinh Xuân Văn hiện là Phó Tổng Giám đốc, còn ông Bùi Đỗ Linh là Trưởng phòng kỹ sư.

Theo tìm hiểu, CTCP Phức Hợp Hà My thành lập tháng 7/2020. Vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, ban đầu được góp vốn bởi Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore (60%), Đỗ Tấn Vũ (20%) và Nguyễn Văn Chương (20%). Đến tháng 2/2025, vốn điều lệ được tăng lên 208 tỷ đồng, cổ đông góp vốn không được tiết lộ.

Công ty hiện là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hà My tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, sau khi nhận chuyển giao từ Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore theo Quyết định số 2638 ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Dự án được quy hoạch gồm 29.655 m2 đất ở phân lô biệt thự, 3.104 m2 đất cây xanh và 18.771 m2 đất hạ tầng kỹ thuật.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Dự án Khu đô thị phức hợp Hà My cho Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 để xây dựng 88 lô biệt thự với diện tích mỗi lô từ 250 - 400 m2.

Tháng 5/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích còn lại để tiếp tục thi công trước tháng 12/2024 và hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao Dự án để đưa vào khai thác sử dụng trước tháng 6/2025.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 13/10, cổ phiếu L40 tăng 5,26% lên 90.000 đồng/cổ phiếu. Xét từ đầu năm tới nay, L40 tăng 694,1% từ mức thấp nhất 10.833 đồng/cp (ngày 9/1/2025).