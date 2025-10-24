Nha Trang Seafoods cải thiện biên lợi nhuận trong quý III/2025 nhưng dòng tiền vẫn tiếp tục âm

Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 cho thấy bức tranh kinh doanh có nhiều tín hiệu cải thiện, dù doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Trong quý này, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 215 tỷ đồng, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã tăng đáng kể, từ mức 2,7% lên 7,4%.

Theo đó, lợi nhuận gộp của công ty đạt xấp xỉ 15,9 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp khoản lỗ sau thuế trong quý giảm còn hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 công ty từng lỗ tới 24 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, việc thu hẹp lỗ chủ yếu nhờ vào ba yếu tố tích cực.

Thứ nhất, công ty đã tái cấu trúc hoạt động sản xuất, tối ưu hóa quy trình vận hành, qua đó kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Thứ hai, doanh thu tài chính tăng 45% nhờ hưởng lợi từ biến động tỷ giá giữa đồng USD, EUR và VND trong kỳ.

Thứ ba, chi phí bán hàng giảm 34%, tương đương gần 5,9 tỷ đồng, khi giá cước vận tải quốc tế hạ nhiệt và các khoản chi logistics được tiết giảm đáng kể.

Dù vậy, Nha Trang Seafoods cho rằng công ty vẫn chưa thể có lãi do doanh thu sụt giảm mạnh gần 72 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nguyên nhân được xác định là nguồn tôm nguyên liệu tại khu vực miền Trung suy giảm nghiêm trọng và tình trạng thiếu hụt lao động khiến sản lượng chế biến, xuất khẩu bị ảnh hưởng. Cả hai yếu tố này đã tác động trực tiếp đến quy mô sản xuất và khả năng tiêu thụ sản phẩm trong kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nha Trang Seafoods đạt khoảng 520 tỷ đồng, giảm gần 28% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, lợi nhuận gộp lại tăng 34%, lên hơn 38 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả sản xuất đã được cải thiện rõ rệt.

Công ty vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hơn 21 tỷ đồng, song đây là mức giảm mạnh so với khoản lỗ hơn 52 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.



Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nha Trang Seafoods đạt 1.149 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm, nhưng nợ phải trả chiếm tới 63,5% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, toàn bộ nợ đều là ngắn hạn, trong đó riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên tới 356 tỷ đồng, phản ánh sự phụ thuộc vào vốn vay lưu động.

Hàng tồn kho của công ty tăng mạnh 85%, từ 66 tỷ đồng lên gần 123 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm. Diễn biến này phần nào cho thấy tốc độ tiêu thụ sản phẩm đang chậm lại, hoặc công ty chủ động tích trữ hàng để đón các đơn hàng cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Nha Trang Seafoods âm tới 94,8 tỷ đồng – mức âm lớn hơn cả cùng kỳ 2024. Nguyên nhân chủ yếu là hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng mạnh, khiến vốn bị ứ đọng.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 19 tỷ đồng, song chủ yếu đến từ việc bán tài sản và thu hồi vốn góp. Điều này có thể giúp tạm cân đối dòng tiền âm của hoạt động kinh doanh, nhưng về dài hạn, nếu không tái đầu tư, doanh nghiệp sẽ suy giảm năng lực sản xuất và tạo dòng tiền tương lai.

Dòng tiền tài chính dương 12 tỷ đồng đến từ các khoản vay mới – nghĩa là doanh nghiệp đang xoay vòng vay – trả, tức “vay mới trả cũ” để duy trì thanh khoản.

Tính chung, dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 63 tỷ đồng.

Trong kế hoạch tới, Nha Trang Seafoods đặt mục tiêu đưa hoạt động kinh doanh trở lại điểm hòa vốn. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chi phí, tối ưu nhân lực, mở rộng vùng nguyên liệu và theo dõi sát diễn biến giá tôm để chủ động nguồn cung.



Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 là một trong những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản lâu đời tại Khánh Hòa, với các sản phẩm chủ lực là tôm đông lạnh và hải sản giá trị gia tăng cung cấp cho những thị trường khắt khe như Nhật Bản, EU và Mỹ.

Từ những năm đầu thành lập, sự phát triển của Nha Trang Seafoods gắn liền với tên tuổi doanh nhân Ngô Văn Ích – người đặt nền móng cho ngành chế biến thủy sản xuất khẩu khu vực miền Trung, đồng thời từng giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Sau khi ông Ích qua đời, con trai ông là Ngô Tuấn Kiệt tiếp quản vai trò lãnh đạo và hiện là Chủ tịch HĐQT, đồng thời nắm giữ 65,58% vốn điều lệ của công ty (theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025).