Nhiều hoạt động ý nghĩa của NHCSXH TP Đà Nẵng hướng về người dân vùng lũ

Trước tình hình mưa lớn kéo dài từ ngày 25-29/10 khiến nhiều khu vực tại xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, đặc biệt tại thôn 14 và thôn 15 với hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng, 467 hộ phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, hàng trăm ngôi nhà và hàng nghìn mét vuông hoa màu bị ngập, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: T.H.

Đoàn công tác NHCSXH thành phố Đà Nẵng, do ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn, đã tiếp tục hành trình đến xã Lãnh Ngọc để thăm hỏi, động viên các hộ dân, cùng với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Lãnh Ngọc và các ông/bà đại diện UBND xã. Tại nơi đến đoàn đã trao tặng 48 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại nặng; mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng, gồm chăn màn và các thực phẩm thiết yếu.

Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi người bị thương trong lũ. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Đà Nẵng đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt, với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị trong việc chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai; đồng thời qua đợt lũ lụt này cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo rà soát nhu cầu vay vốn của bà con đề xuất NHCSXH trên địa bàn cho vay kịp thời để bà con có nguồn vốn làm ăn, khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống sớm nhất.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên 3 trường hợp bị thương nặng do sạt lở đất tại xã Trà Giáp và Trà Tân, các nạn nhân được khiêng bộ trong đêm 29/10/2025 vượt 20km đến Trung tâm y tế Bắc Trà My lúc 2h sáng ngày 30/10/2025 và 1 trường hợp lái xe máy xúc bị vùi lấp khi đang khắc phục sạt lở, do tình trạng các bệnh nhân quá nặng, đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để điều trị.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng và các phòng giao dịch trực thuộc hướng về bà con vùng lũ. Ảnh: T.H.

Mỗi trường hợp được thăm 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng, thể hiện sự sẻ chia, quan tâm của tập thể cán bộ, người lao động NHCSXH thành phố Đà Nẵng đối với đồng bào vùng thiên tai.

Tại địa bàn xã Hòa Tiến, đại diện Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thăm viếng gia đình nữ công nhân bị nước lũ cuốn trôi, để lại 2 con nhỏ, Phòng giao dịch NHCSXH Nam Trà My thuộc chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và thắp hương đến gia đình có nạn nhân bị lũ cuốn, hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Đồng thời, cán bộ viên chức người lao động Phòng giao dịch Nam Trà My đã phối hợp với lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên xã Trà Tập tham gia thông tuyến các con đường dân sinh bị chia cắt, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hoạt động lần này tiếp tục khẳng định tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của NHCSXH thành phố Đà Nẵng, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và lan tỏa hình ảnh đẹp của NHCSXH – luôn đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh.