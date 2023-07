Nhựa Tiền Phong (NTP) lãi trước thuế giảm 25%, trữ tiền tăng mạnh trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2023, Nhựa Tiền Phong (NTP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 287,1 tỷ đồng, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong, HNX: NTP) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Trong quý II/2023, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.236,5 tỷ đồng, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 21,5 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 885,5 tỷ đồng. Trong khi đó , các loại chi phí như chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng lần lượt giảm 24,7% và 43,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước lên gần 54,7 tỷ đồng. Phần lãi trong các công ty liên kết, liên doanh ghi nhận 6,05 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận khác tăng 113,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,87 tỷ đồng.





Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023 NTP.

Kết quả, Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế là hơn 151,7 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 128,2 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.557,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 287,1 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,5% và 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 là 246,57 tỷ đồng, giảm 24,5% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày cuối quý II/2023, Nhựa Tiền Phong ghi nhận tổng tài sản ở mức 4.965,7 tỷ đồng, giảm gần 2% so với số đầu kỳ. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 1.035,78 tỷ đồng, tăng 435 tỷ đồng, tương đương tăng 72,4% so với số đầu kỳ.

Hàng tồn kho bao gồm hàng mua đang đi đường, nguyên liệu, vật liệu… giảm 28,45% so với đầu kỳ còn 1.098,3 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 44,8 tỷ đồng. Trong đó là xây dựng cơ bản nhà máy tại quận Dương Kinh (Hải Phòng); máy móc, thiết bị nhà máy tại quận Dương Kinh (Hải Phòng) và các chi phí khác.

Tổng nợ phải trả là 1.968,7 tỷ đồng, giảm 11,8% so với số đầu kỳ, toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 là 2.997 tỷ đồng, tăng 166,2 tỷ đồng, tương đương tăng 5,87% so với số đầu kỳ.