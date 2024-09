No Va Thảo Điền báo lãi tăng đột biến, "khất" hơn 100 tỷ đồng lãi trái phiếu

Công ty TNHH No Va Thảo Điền đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với khoản lãi tăng đột biến lên hơn 400 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền tăng 5% lên 7.826,5 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 0,15 lần còn 0,37 lần, tương ứng tổng nợ phải trả là 7.826,5 tỷ đồng.



Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.113,1 tỷ đồng. Ghi nhận tại Cbonds.hnx ngày 6/9/2024, No Va Thảo Điền hiện có duy nhất lô trái phiếu NTDCH2227001 đang lưu hành.

Nguồn: Cbonds.hnx.

Trái phiếu này bao gồm 23 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Tức giá trị phát hành là 2.300 tỷ đồng.

No Va Thảo Điền phát hành trái phiếu này từ ngày 5/9/2022 và hoàn tất vào ngày 14/9/2022. Trái phiếu NTDCH2227001 có kỳ hạn 5 năm, tương ứng sẽ đáo hạn ngày 5/9/2027. Lãi suất trái phiếu được công bố là 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần.

Nguồn: Cbonds.hnx

Trong 6 tháng đầu năm, No Va Thảo Điền đã thanh toán 13,7 triệu đồng tiền lãi trên tổng 100 tỷ đồng lãi phải trả.

Đồng thời, No Va Thảo Điền mới chỉ thanh toán 285 triệu đồng trên tổng 2.084 tỷ đồng gốc cần thanh toán.

Giải trình về việc chậm thanh toán, No Va Thảo Điền cho biết nguyên nhân chậm trả là do công ty đã thanh toán một phần bằng quyền tài sản phát sinh từ các khoản phải thu.

Trước đó, No Va Thảo Điền đã nhiều lần thực hiện thanh toán gốc trái phiếu NTDCH2227001 nhưng đáng chú ý, đa số khoản thanh toán là bằng hình thức hoán đổi trái phiếu thành các tài sản khác như quyền tài sản, bất động sản...



6 tháng đầu năm, No Va Thảo Điền báo lãi sau thuế 400,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 163,7 tỷ đồng. Qua đó, kéo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) từ -2,19% lên 5,12%.

Nova Thảo Điền là công ty con do Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland, HoSE: NVL) sở hữu 99,99% vốn. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2008, người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐTV của No Va Thảo Điền là ông Bùi Đạt Chương, em trai ruột của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản.