Nữ kế toán ở Đà Nẵng trở thành “bà đỡ” đặc sản của 4 sản phẩm 3 sao OCOP

Bỏ ngang nghề kế toán về làm sản phẩm OCOP

Nguyễn Thị Bích Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BT Group (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) - Chuyên Nuôi trồng, sản xuất, chế biến về Nông sản và dược liệu tại thành phố Đà Nẵng đã từng có nhiều năm gắn bó với nghề kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự và kế toán của Công ty Quế Quảng Nam.

Dù công việc ổn định, thu nhập vững vàng, nhưng sâu trong lòng Thảo luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó, một lĩnh vực có thể giúp chị tự tạo giá trị, ứng dụng tri thức vào sản phẩm thực tế và mang lại lợi ích sức khỏe cộng đồng trên chính mảnh đất sinh ra và lớn lên.

Nguyễn Thị Bích Thảo cùng em trai Nguyễn Thanh Luận làm nên thương hiệu nấm đông trùng hạ thảo ở vùng đất Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng. Ảnh: BT

“Trong những năm làm kế toán ở Công ty Quế Quảng Nam, đây là doanh nghiệp chuyên về cây quế, sản phẩm từ quế, ngoài thời gian làm việc ra, tôi tự học hỏi, nghiên cứu về các sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người thân, tôi biết đến đông trùng hạ thảo, “thảo dược vàng” với nhiều giá trị trong y học cổ truyền.

Càng tìm hiểu sâu, tôi càng nhận ra tiềm năng lớn của sản phẩm này, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đang tăng mạnh.

Từ cơ duyên ấy, khiến tôi và em trai quyết định thử nghiệm trồng những mẻ đông trùng hạ thảo đầu tiên ngay tại nhà. Từ kiến thức sinh học gần như bằng 0, qua tài liệu, tham gia khóa đào tạo và liên tục cải thiện quy trình. Không ít mẻ bị hỏng, thất bại, nhưng chính sự kiên trì đã giúp chị và em trai nắm được kỹ thuật nuôi trồng chuẩn hơn...”, Nguyễn Thị Bích Thảo chia sẻ.

Sau khi bỏ ngang nghề kế toán, Nguyễn Thị Bích Thảo bắt đầu làm "bà đỡ" xây dựng thương hiệu cho nấm đông trùng hạ thảo, từ con "số 0" đến nay, Thảo đã có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: BT

Cũng từ đó, năm 2017, Hợp tác xã Nấm đông trùng hạ thảo Quảng Nam ra đời, đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo tại tỉnh Quảng Nam cũ, nay thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

“Với phương pháp nuôi cấy hữu cơ 100% và quy trình nuôi giống dài ngày, không chất kích thích sinh trưởng đã giúp sản phẩm đông trùng hạ thảo của HTX có chức năng kháng khuẩn tự nhiên. Đây là tiền đề quan trọng để chế biến sâu các dòng sản phẩm chất lượng cao và đồng đều nhất.

Đông trùng hạ thảo của chúng tôi được nuôi trồng hữu cơ hoàn toàn theo quy trình khép kín, thuần chủng dài ngày, đến 90 ngày. Giá thể chúng tôi sử dụng là nhộng tằm xay nhuyễn và gạo lứt, tuyệt đối không sử dụng bất kỳ hóa chất, không chứa chất kích thích tăng trưởng nào để đẩy nhanh quá trình sản xuất, thu hoạch”, Thảo chia sẻ.

Đơn vị của Nguyễn Thị Bích Thảo có 4 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao OCOP đó là, sản phẩm rượu đông trùng hạ thảo BITACO, đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, trà túi lọc đông trùng hạ thảo và mứt gừng

Để khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm, HTX Nấm đông trùng hạ thảo Quảng Nam không chỉ quan tâm quy trình sản xuất mà còn tập trung đầu tư nhà xưởng, cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường sản xuất sạch an toàn. Năm 2018, nhà máy sản xuất của HTX đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000. Tiếp đó, các sản phẩm đông trùng hạ thảo của HTX tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh đã đạt chứng nhận 3 sao.

“Khi những sản phẩm đầu tiên được khách hàng tin tưởng, tôi bắt đầu đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất và quy mô sản phẩm rộng đạt chuẩn, hệ thống kiểm soát nhiệt, ẩm, ánh sáng hiện đại, và đội ngũ nghiên cứu trẻ. Với tôi, chất lượng là yếu tố sống còn của thương hiệu.

Sau khi thành công với dòng sản phẩm thô sấy thăng hoa, tôi tiếp tục nghiên cứu, chế biến sâu các sản phẩm tiện dụng cho người tiêu dùng. Lần lược các dòng sản phẩm kết hợp với nguyên liệu đông trùng hạ thảo ra đời như rượu, trà, yến ngâm đông trùng, nước uống đông trùng, mật ong ngâm đông trùng,…”, bà Thảo cho biết.

Mở rộng thị trường sang Trung Quốc

Nguyễn Thị Bích Thảo cho biết thêm, năm 2023 BT Group đã đạt chứng nhận ISO 22000:2028 đối với các sản phẩm rượu đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, đông trùng hạ thảo ngâm mật ong, trà túi lọc và nước đông trùng hạ thảo. Đặc biệt, đơn vị có 4 sản phẩm đạt 3 sao OCOP đó là, sản phẩm rượu đông trùng hạ thảo BITACO, đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, trà túi lọc đông trùng hạ thảo và mứt gừng.

Để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, hiện các dòng sản phẩm của BT Group đã có mặt tại nhiều thị trường lớn trong nước như, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Nội…

Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, sản phẩm OCOP của BT GROUP được quảng bá rộng rãi trên thị trường nước ngoài, trong ảnh sản phẩm tại hội nghị kết nối thương mại tại nước bạn Lào. Ảnh: BT

“Để tiếp tục mở rộng thị trường, hướng tới liên kết sản xuất, BT GROUP đang chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật nuôi, trồng đông trùng hạ thảo cho nhiều đơn vị trong và ngoại tỉnh. Ngoài ra BT Group là đơn vị tiêu biểu đại diện cho 21 doanh nghiệp Việt Nam ký kết thỏa thuận, hợp đồng kinh tế về thúc đẩy hợp tác sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu nông sản, nông nghiệp công nghệ cao sang thị trường Trung Quốc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại gắn bó với khoa học, nấm dược liệu và xây dựng thương hiệu từ các sản phẩm OCOP như ngày hôm nay. Chính sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp tôi tìm thấy công việc ý nghĩa nhất của mình…”, chị Thảo tâm sự.

BT Group là đơn vị tiêu biểu đại diện cho 21 doanh nghiệp Việt Nam ký kết thỏa thuận, hợp đồng kinh tế về thúc đẩy hợp tác sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu nông sản, nông nghiệp công nghệ cao sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: BT

Để lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu, sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung ngày càng được chú trọng đầu tư và quan tâm của nhà nước nhiều hơn nữa, Nguyễn Thị Bích Thảo mong rằng sớm tiếp cận được các cơ chế, chính sách của nhà nước như, nhà xưởng, đất đai trong các khu, cụm công nghiệp được thuê với giá ưu đãi.

Đặc biệt, Thảo cũng mong muốn Chính phủ ban hành chính sách chỉ đạo rõ ràng yêu cầu các địa phương dành riêng một quỹ đất, nhà xưởng để cho các doanh nghiệp, HTX thuê với mức giá ưu đãi đặc biệt trong thời gian thí điểm sản xuất từ 3 đến 5 năm và ban hành cơ chế miễn đấu giá công khai hoặc áp dụng hình thức chỉ định cho thuê đối với các cơ sở vật chất, đất đai dư thừa của các đơn vị sự nghiệp công lập để sử dụng cho mục đích chế biến sâu nông sản và dược liệu.

Nữ kế toán Nguyễn Thị Bích Thảo trở thành “bà đỡ” đặc sản của 4 sản phẩm 3 sao OCOP. Trong ảnh, Thảo đang giới thiệu sản phẩm OCOP đến với khách hàng

“Để khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư vào công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, cần có ưu đãi thuế đặc thù, rõ ràng, và dễ tiếp cận hơn.

Đại diện cho HTX, nông dân, tôi mong Chính phủ xem xét miễn Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mở rộng đối với danh mục dự án được hưởng ưu đãi thuế TNDN, trong đó miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp có dự án chế biến sâu nông sản, dược liệu được công nhận là ứng dụng công nghệ cao…”, Thảo kiến nghị.