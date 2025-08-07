UBND tỉnh Quảng Ninh vừa họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án thuộc ngành Than và công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh vào ngày 6/8 vừa qua.

Theo báo cáo, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh thực hiện trên tổng diện tích 41,12ha, nhưng mới thu hồi được 4,9ha.

Hiện phường Cửa Ông đang hoàn thiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi phần diện tích còn lại để bàn giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, từ đó bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Quảng Ninh “giục” bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG. Ảnh: QMG

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có công suất 1.500 MW, gồm hai tổ máy (mỗi tổ 750 MW), sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,2 tỷ USD.



Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như địa phương trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II bàn giao cho chủ đầu tư 4,9ha trước ngày 11/8. Đồng thời rút kinh nghiệm GPMB đến đâu, làm thủ tục bàn giao cho chủ đầu tư đến đấy.

Đối với phần diện tích mặt nước của dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục và báo cáo nhật trình công tác theo dõi tiến trình để bàn giao mặt nước cho chủ đầu tư trong tháng 8 này.

Phường Cửa Ông cần khẩn trương hoàn thành quy trình thực hiện GPMB, bàn giao phần diện đất còn lại cho nhà đầu tư trong quý III/2025.

Liên quan đến dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả (nay thuộc phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh), lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Quang Hanh mời chủ đầu tư rà soát các nội dung, làm rõ trách nhiệm, nếu vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân.

Bên cạnh đó, ngành Than và UBND các phường rà soát các dự án chung cư cũ cấp D có nguồn gốc nhà ở công nhân ngành Than, các tài sản sử dụng không hiệu quả, không còn nhu cầu sử dụng cũng như các quy hoạch sản xuất, phát triển nhà ở và các quy hoạch khác đang chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh trước ngày 15/8.

Đối với công tác GPMB phần diện tích đất đã giao các đơn vị ngành Than, Ban Quản lý dự án của tỉnh được giao thực hiện nhiệm vụ phải rà soát, tăng cường phối hợp giải quyết đảm bảo đúng trình tự quy định.

Đối với việc tháo gỡ các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị ngành Than, hiện các ngành chức năng của tỉnh đã giải quyết dứt điểm 35 nội dung kiến nghị của các đơn vị trực thuộc; đã cơ bản tháo gỡ, giải quyết xong 6 nội dung và đang giải quyết 15 nội dung kiến nghị, đề xuất.

Các sở, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, phối hợp với đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nội dung còn vướng mắc đảm bảo đúng quy trình.