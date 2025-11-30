Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tiếp sức cùng người dân vùng rốn lũ Nam Trung Bộ

Chương trình đã trao hơn 1.000 ram vở cho toàn bộ học sinh tiểu học của phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) và 2.584 ram vở cho học sinh của sáu trường tiểu học tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Bà Lê Thị Tâm Anh - Phó Giám đốc Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trao quà cho người dân xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa.

Những suất quà này giúp các em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, sớm trở lại trường sau thiên tai. Đây là những địa phương ngập nặng, trong đó có nơi nước dâng cao gần 2m, cuốn trôi tài sản và sách vở của nhiều gia đình học sinh.

Đặc biệt, hơn 2.500 ram vở trong số này được các trường tiểu học tại xã Nông Sơn (Đà Nẵng) nhường lại sau khi nhận từ Quỹ, thể hiện tinh thần sẻ chia với học sinh các tỉnh bị thiệt hại nặng hơn.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trao quà cho người dân xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cộng, Quỹ đã trao 3.607 ram vở trong đợt 1, kịp thời giúp hàng nghìn học sinh vùng lũ duy trì việc học tập.

Học sinh vùng rốn lũ vui mừng khi được tặng vở và đồ dùng học tập.

Song song với việc trao vở, chương trình còn trao 200 triệu đồng hỗ trợ 200 hộ dân bị thiệt hại nặng tại thôn An Thổ, xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk và xã Hòa Trí, Khánh Hòa. Tại hai địa phương này, trận lũ vượt mức lịch sử năm 2009 tới 1,1m, lên quá nhanh khiến phần lớn tài sản, lúa gạo và gia súc bị cuốn trôi hoặc chìm trong nước sâu hơn 2m.

Chương trình "Sớm đến trường sau lũ” trao vở cho các trường tiểu học phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).

Chương trình “Sớm đến trường sau lũ” sẽ được Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tiếp tục triển khai tại nhiều địa phương bị thiên tai, góp phần giúp học sinh và người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai là quỹ xã hội – từ thiện sáng lập năm 2008 theo sáng kiến và vận động của ông Phan Diễn – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Quỹ hoạt động nhằm huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ người dân nhiều địa phương chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai thông qua các công trình cộng đồng, trang thiết bị, tập huấn kỹ năng và các chương trình cứu trợ khẩn cấp sau bão lũ.