Tuổi trẻ Agribank trao gửi yêu thương đến với vùng rốn lũ Khánh Hòa và Đắk Lắk

Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội trọng điểm của tuổi trẻ Agribank trong mùa mưa lũ năm nay, góp phần hỗ trợ các em nhỏ khắc phục khó khăn và sớm ổn định việc học.

Theo ghi nhận của đoàn công tác, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều điểm trường bị ngập sâu trong nước, trang thiết bị phục vụ dạy và học bị hư hỏng, nhiều học sinh thiếu vở, sách và đồ dùng học tập. Không ít em đứng trước nguy cơ gián đoạn việc học do gia đình mất mát tài sản, đời sống bị đảo lộn.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học số 1 Củng Sơn - Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Ảnh: T.H.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Thấu hiểu những khó khăn chồng chất mà các em học sinh đang trải qua, Đoàn Thanh niên Agribank khu vực miền Trung đã nhanh chóng kết nối, huy động nguồn lực để đồng hành cùng các địa phương.

Chương trình lần này do Công đoàn cơ sở Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung chủ trì, với sự tham gia của Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Nam Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Agriseco miền Trung, Đoàn Thanh niên ABIC Đà Nẵng cùng Agribank Khánh Hòa, Agribank Phú Yên. Đây đều là những đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em vùng thiên tai.

Đoàn thăm và tặng quà cho các em học sinh tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T.H.

Ông Trinh cho biết thêm, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chương trình đã huy động được 700 suất quà, gồm vở và đồ dùng học tập. Tại Khánh Hòa, đoàn đã trao tặng 300 suất quà cho các em học sinh trường bị thiệt hại nặng. Tại Đắk Lắk (địa bàn Phú Yên cũ), 400 suất quà tiếp tục được trao tận tay các em học sinh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

“Chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ sẽ phần nào động viên tinh thần, giúp các em trở lại trường với tâm thế vững vàng hơn...”, ông Trinh nói.

Mỗi suất quà gồm vở và đồ dùng học tập được chính tận tay các bạn đoàn viên Agribank gửi đến các em học sinh vùng lũ. Ảnh: T.H.

Một trong những điểm trường chịu tác động nặng nề là Trường Tiểu học số 1 Củng Sơn (Đắk Lắk). Cô Huỳnh Thị Thanh Thư - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đợt lũ vừa qua tầng 1 gần như bị ngập hoàn toàn, khiến nhiều thiết bị dạy học, hệ thống nước hư hỏng. Toàn trường có 454 học sinh, tất cả đều bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đối với các em học sinh vùng rốn lũ, những tập vở, bút viết hay hộp màu tuy đơn giản nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao. Không chỉ giúp các em có thêm hành trang đến lớp, mà còn là nguồn động viên để các em vượt qua nỗi buồn, ổn định tâm lý sau thiên tai.

Niềm vui của các em học sinh vùng rốn lũ Khánh Hòa khi được tặng quà. Ảnh: T.H.

“Quà tặng từ Đoàn Thanh niên Agribank đã kịp thời chia sẻ khó khăn với các em học sinh và nhà trường. Với nhiều gia đình, sau chuỗi ngày mưa lũ vất vả, những món quà này là sự hỗ trợ thiết thực để các em tiếp tục học tập”, cô Thư xúc động nói.

Trong nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Agribank luôn được biết đến như lực lượng xung kích trong các chương trình vì cộng đồng. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên Agribank thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây dựng sân chơi thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ trẻ em vùng cao, tổ chức hiến máu nhân đạo hay hỗ trợ đồng bào khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Đỗ Lê Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đại diện cho Đoàn thanh niên các đơn vị Agribank trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho biết: Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi đoàn viên với cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Agribank – nhiệt huyết, trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia với xã hội.



Một số hình ảnh của các đơn vị đồng hành cùng Đoàn Thanh niên Agribank khu vực miền Trung. Ảnh: T.H.

Chương trình tặng quà cho các em học sinh vùng lũ lần này là một phần trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào thanh niên Agribank vì cộng đồng, hướng đến mục tiêu mang lại sự ấm áp và hy vọng cho trẻ em ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Mỗi suất quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm của đoàn viên Agribank đối với học sinh vùng khó. Những nụ cười hồn nhiên của các em khi nhận quà, hay lời cảm ơn chân thành từ phụ huynh và thầy cô, chính là động lực để tuổi trẻ Agribank tiếp tục hành trình lan tỏa sự tử tế.

Những suất quà yêu thương sẽ góp phần giúp các em học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn. Ảnh: T.H.

“Chương trình tặng quà cho học sinh vùng rốn lũ tại Khánh Hòa và Đắk Lắk lần này tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên Agribank trong các hoạt động xã hội, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tiếp thêm động lực để các em nhỏ kiên cường bước tiếp trên con đường học tập.

Với niềm tin và tinh thần đoàn kết, những hành động đẹp của tuổi trẻ Agribank chắc chắn sẽ góp phần giúp các em học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn...”, ông Huy chia sẻ.