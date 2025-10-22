Cập nhật bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý III/2025: ACB, VPBank, Techcombank đang dẫn đầu

Cụ thể, trong quý III/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 5%.

Đến cuối Quý III/2025, dư nợ tín dụng của ACB đạt 669.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, cao hơn bình quân toàn ngành.

Bên cạnh đó, "ông lớn" Techcombank công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 8.200 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 23.834 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Tính đến thời điểm hiện tại Techcombank là ngân hàng có lợi nhuận 9 tháng cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

* lợi nhuận sau thuế. Bảng dữ liệu: Etime tổng hợp.

Trong khi đó, SHB công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm. Ước tính riêng trong quý III, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế hơn 3.360 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024,từng bước hướng tới con số 1 triệu tỷ đồng năm 2026. Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, ngân hàng kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu nợ xấu duy trì dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn như CAR đạt trên 12%.

Mới đây, LPBank cũng đã công bố báo cáo tài chính quý III với lãi trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 9.612 tỷ đồng, tăng 9% và thực hiện gần 65% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của LPBank tăng 6,1% so với đầu năm, đạt 539.149 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 17%, đạt 387.898 tỷ đồng.Tiền gửi khách hàng đạt 326.179 tỷ đồng, tăng 15,2% từ đầu năm đến nay.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu ngân hàng tăng 32,4%, lên 6.961 tỷ đồng kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,58% lên 1,79%.

Trong khi đó, PGBank công bố lợi nhuận trước thuế quý III đạt 212 tỷ đồng, tăng 176,1% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 497 tỷ đồng, tăng 44,2%.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của PGBank đạt 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 7,5%, lên 44.369 tỷ đồng.Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 61% lên 1.708 tỷ đồng, tăng ở cả ba nhóm nợ, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,57% lên 3,85%.

Tiếp theo, BaoVietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 58,6 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ sau 9 tháng đầu năm 2025. Ước tính riêng trong quý III, ngân hàng thu về 28,6 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của BaoViet Bank đạt hơn 89.700 tỷ đồng. Trong đó,dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,54% so với đầu năm, đạt hơn 55.625 tỷ đồng, theo đó khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp tục là hai trụ cột chiến lược đóng góp chính vào tăng trưởng.

Bên cạnh đó, huy động vốn tăng 12,34%, đạt 66.743 tỷ đồng, ngân hàng duy trì tỷ lệ cho vay/huy động trong ngưỡng an toàn và tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn cuối năm.



NCB cũng là một trong những nhà băng tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 190 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế ngân hàng ước đạt hơn 652 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trên đã cải thiện so với mức lỗ hơn 65 tỷ đồng của quý III/2024 và lỗ 59 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024.

Trong quý, thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 685 tỷ đồng, tăng 150%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ ước đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng tới 370% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản ước đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) ước đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng ước đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

VPBank cũng báo lãi 9.166 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 76,7% so với cùng kỳ và cao nhất trong 15 quý gần đây. Trong đó, ngân hàng mẹ lãi 6.378 tỷ đồng, tăng trưởng 39,9%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của VPBank ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty tài chính FE Credit tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lợi nhuận 9 tháng tương đương kết quả cả năm 2024.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt gần 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4% nhờ đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Các tỷ lệ an toàn như cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 82,8% và 26,5%.

Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 được kiểm soát chặt chẽ, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.

Sau 9 tháng, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt gần 2.900 tỷ đồng, riêng trong quý III/2025, thu nợ tăng 29,7% so với quý liền trước. Cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất duy trì trên 13%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Trong số nhóm ngân hàng tư nhân, Nam A Bank cũng công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 16%) và thực hiện 77% kế hoạch cả năm. Ước tính riêng trong quý III, lợi nhuận của Nam A Bank đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng 17,5%

Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) giảm từ mức trên 40% (năm 2024) xuống còn 33,7%. Đặc biệt, thu nhập ngoài lãi chiếm tới 17,1% tổng thu nhập hoạt động – gần gấp đôi so với đầu năm 2025, nhờ đóng góp tích cực từ dịch vụ ngân hàng số, kinh doanh ngoại hối, đầu tư và phí dịch vụ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 35.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 20% so với đầu năm 2025. Ở phía tài sản sinh lời, dư nợ tín dụng tăng hơn 30.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 17,88% so với đầu năm 2025, còn danh mục trái phiếu đầu tư tăng gần 14.000 tỷ đồng,

Rính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm.Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời giữ ở mức cao trong nhóm ngân hàng tầm trung, với tỷ lệ NIM duy trì khoảng 3,2%, ROA đạt 1,42% và ROE tiệm cận 20%.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,53% (trước CIC) và 2,73% sau CIC quay đầu giảm so với 2,85% của kỳ 30/6/2025. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% của kỳ 30/6/2025 lên gần 46% kỳ 30/9/2025.

Đáng chú ý, ở nhóm ngân hàng quốc doanh, thông tin tại phiên họp thường kỳ thảo luận sâu về phương án vốn, kịch bản điều hành đến 31/12/2025, định hướng kế hoạch năm 2026, "ông lớn" Agribank cho biết, tính đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn ngân hàng đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm, thực hiện 95,5% kế hoạch tăng trưởng và đạt 11,2% theo cân đối vốn đầu năm.

Với kết quả trên, Agribank giữ vững vị trí top đầu hệ thống ngân hàng về thị phần tiền gửi dân cư với quy mô hơn 1,7 triệu tỷ đồng từ gần 18 triệu khách hàng.

Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm xuống còn 1,19%, giảm 0,39 % so với đầu năm, phấn đấu <1% khi kết thúc năm 2025. Đây là tỷ lệ nợ xấu thấp nhất của Agribank tính từ khi triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 1 (năm 2013) đến nay, Agribank cũng là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp hơn đáng kể so với ngân hàng Big 4.

Kết thúc quý III, tổng tài sản Agribank đạt mốc 2,3 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt 2,2 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,92 triệu tỷ đồng, trong đó gần 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông"; các tỷ lệ an toàn hoạt động bảo đảm quy định.