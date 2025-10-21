Bão Fengshen: Người dân đặc khu thu hoạch “vàng tím” sớm, tàu thuyền rời vùng ảnh hưởng

Hối hả thu hoạch hành non

Sáng 21/10, theo thông tin PV Etime, lo ngại bão Fengshen đang áp sát và chuẩn bị đổ bộ vào trong 2 ngày tới, sẽ gây hại cho cây màu cho nên dù chưa đến thời gian, thế nhưng nhiều người dân ở đặc khu Lý Sơn đã hối hả thu hoạch hành tím, 1 trong 2 cây trồng chủ lực tạo nguồn thu nhập chính của bà con ở địa phương này.

Lo ngại bão Fengshen đang áp sát và chuẩn bị đổ bộ vào trong 2 ngày đến, sẽ gây hại cho cây màu cho nên dù chưa đến thời gian, thế nhưng nhiều người dân ở đặc khu Lý Sơn đã hối hả thu hoạch hành tím.Ảnh: ĐN

Ông Phan Đình Mười, ở An Vĩnh cho biết, vụ này gia đình trồng 3 sào hành, tuy hiện vẫn còn non vì chưa đủ thời gian nhưng nghe bão Fengshen sắp đổ bộ vào gây mưa to, gió lớn nên phải thu hoạch sớm.

Đại diện chính quyền đặc khu Lý Sơn cho biết vụ hành này, toàn đảo trồng khoảng 300 ha và đến nay, đã thu hoạch khoảng 2/3 diện tích, còn lại chưa đến thời gian.

Tập kết hành thu hoạch để chở về nhà.Ảnh: ĐN

Thế nhưng do lo ngại sẽ bị mưa bão Fengshen gây hại khi đổ bộ vào, nên nhiều hộ đã huy động người thân để thu hoạch sớm hơn.

Video Bộ đội Biên phòng bắn pháo hiệu gọi tàu thuyền vào tránh bão

Liên quan đến ứng phó bão Fengshen, thực hiện chỉ đạo của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, trong đêm 20 và rạng sáng nay, ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã tổ chức 4 điểm bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn để tránh bão Fengshen.Ảnh: VT

Theo kiểm đếm đến 6 giờ, ngày 21/10, Quảng Ngãi đã có khoảng 6.100 tàu/34.300 ngư dân đã vào bến neo đậu và thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai.

Hiện còn khoảng 309 tàu/4.080 ngư dân đang hoạt động trên biển, trong đó nằm trong khu vực nguy hiểm là 7 chiếc/ 61 ngư dân và các tàu này, đã nhận được thông tin bão số 12 và hiện nay đang đi chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Vào trưa cùng ngày trao đổi với PV Etime, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi Nhâm Xuân Sỹ cho biết dự báo trong 24 – 48 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng 2,5 - 4,5m, biển động mạnh.

Video: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn để tránh bão Fengshen

Khả năng từ sáng sớm ngày 22/10 gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10; biển động rất mạnh; sóng cao từ 3,0 - 5,0m.

Trên đất liền có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3-4; vùng ven biển có gió cấp 4-5, giật cấp 6. Khả năng từ sáng sớm ngày 22/10 gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8 (đặc biệt chú ý các xã ven biển phía Bắc của Tỉnh như: Vạn Tường, Đông Sơn, An Phú, Bình Sơn, Tịnh Khê).

Tàu cá của ngư dân trên đường vào bờ để tránh bão Fengshen.Ảnh: VT

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, nên khả năng từ ngày 23 - 29/10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa lớn, lũ trên các sông có thể lên mức báo động 2-3 và vượt báo động 3.