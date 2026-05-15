Tập đoàn Bel Group “bắt tay” với Trường Cao đẳng Quảng Nam: Giải bài toán 2.000 nhân sự chất lượng cao

Bà Nguyễn Thị Quế Anh - Giám đốc nhân sự Tập đoàn Bel Group cho biết, Tập đoàn Bel Group Hospitality là đơn vị chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ lưu trú và giải trí đẳng cấp hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm 14 khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 4 sao và 5 sao.

Hệ thống của tập đoàn trải rộng trên khắp địa bàn Miền Trung, trong đó tại thành phố Đà Nẵng có 10 khách sạn, tại Nha Trang có 3 khách sạn và tại Phan Thiết có 1 khách sạn, phục vụ hệ sinh thái du lịch cho khách hàng SIS, Châu Âu, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và nội địa. Chiến lược phát triển trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ mở rộng đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn tại Phú Quốc và các đại phương có tiềm năng trên cả nước.

Trường Cao đẳng Quảng Nam ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Bel Group. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược gắn kết đào tạo với thực tiễn, nhằm tạo dựng môi trường thực tập chuyên nghiệp và giải quyết việc làm bền vững cho HSSV nhà trường

“Vì vậy, Tập đoàn có nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng phục vụ cho các đơn vị thành viên cần khoảng 2.000 nhân viên và quản lý. Chính vì vậy, Bel Group luôn coi trọng việc xây dựng nguồn nhân lực tự thân và bền vững.

Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của Trường Cao đẳng Quảng Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản trị, nhà hàng, khách sạn, du lịch…đã có uy tín tại khu vực Miền trung – Tây Nguyên.

Với hệ thống khách sạn và resort cao cấp đang mở rộng tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, chúng tôi cam kết sẽ dành những điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, chế độ phúc lợi và lộ trình thăng tiến cho các em sinh viên của trường ngay từ giai đoạn thực tập…”, bà Nguyễn Thị Quế Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Quế Anh - Giám đốc nhân sự Tập đoàn Bel Group chia sẻ về tập đoàn với Trường Cao đẳng Quảng Nam

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam nhấn mạnh: “Hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo là một xu hướng phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay, thực hiện tốt điều này sẽ đem lại lợi ích cho cả 3 bên gồm Doanh nghiệp - Nhà trường và HSSV.

Đặc biệt, trong thời đại công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế, hợp tác doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và giải quyết việc làm, tạo cho HSSV mà còn hướng đến việc phối hợp với doanh nghiệp trong việc giải quyết cơ sở thực hành, thực tập chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong từng ngành nghề, phù hợp với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Việc hợp tác với các tập đoàn lớn như Bel Group là mục tiêu then chốt để nâng cao uy tín và thương hiệu của nhà trường.

Thông qua sự kết nối này, HSSV không chỉ có cơ hội rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động trong môi trường chuyên nghiệp mà còn được tiếp cận sớm với các tiêu chuẩn dịch vụ hiện đại của ngành kinh doanh, quản trị, du lịch, khách sạn, nhà hàng… Trường Cao đẳng Quảng Nam mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa với Bel Group không chỉ trong đào tạo mà tiến tới hợp tác trong tổ chức các sự kiện lớn như hội thảo, tổ chức các chương trình có quy mô về ẩm thực, văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai đơn vị”.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam phát biểu tại lễ ký kết

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nói thêm, Trường Cao đẳng Quảng Nam xác định đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ đắc lực cho sự phát triển. Nhà trường xác định đào tạo gắn với doanh nghiệp trong các khâu từ chương trình, các hoạt động bổ trợ, thực hành, thực tập đóng vai trò quan trọng.

Trong thời gian qua nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều các tập đoàn, công ty trong nước và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức để phối hợp trong đào tạo và giải quyết việc làm. Đến nay nguồn nhân lực được nhà trường đào tạo đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động hiện nay. Việc ký kết hợp tác với Bel Group lần này sẽ mở ra cơ hội lớn cho hai bên, Bel group là tập đoàn có chuỗi khách sạn lớn tại thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết.

“Có thể nói chuỗi khách sạn cao cấp của Bel group sẽ góp phần cùng nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, hai bên sẽ phối tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sàn giao dịch việc làm cho sinh viên.

Đào tạo kỹ năng mềm, các hoạt động giao lưu, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện. Trong giai đoạn phát triển mới như hiện nay, đòi hỏi cần có nguồn nhân lực chất lượng cao mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho các hoạt động chung và lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng nói riêng.

Sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam hướng tới hội nhập toàn cầu

Nhà trường cũng mong Bel Group và chuỗi khách sạn của Công ty Cổ phần đầu tư tập đoàn Bel group phối hợp thường xuyên và có chương trình thực tập cho sinh viên thật tốt, để công tác phối hợp giữa hai đơn vị đạt được mục tiêu đề ra, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận, hàng năm Tập đoàn Bel Group sẽ tiếp nhận sinh viên các ngành Kinh tế, Du lịch, Ngoại ngữ của nhà trường đến thực tập tại hệ thống các khách sạn, resort cao cấp tại Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Đặc biệt, doanh nghiệp cam kết đảm bảo điều kiện lưu trú cho sinh viên trong suốt thời gian thực tập và ưu tiên xét tuyển những cá nhân có kết quả thực tập tốt vào làm việc chính thức tại tập đoàn cũng như các đơn vị liên kết…