Chủ tịch Đà Nẵng lập tức chỉ đạo sau kiến nghị của công nhân về giao thông KCN Tam Thăng

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành đèn tín hiệu trước 30/6

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trọng điểm vào Khu công nghiệp Tam Thăng nhằm bảo đảm an toàn cho công nhân, người lao động và phương tiện lưu thông.

Theo công văn, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phối hợp với UBND phường Bàn Thạch cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Trục chính vào KCN Tam Thăng mở rộng với đường KCN Tam Thăng, hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

KCN Tam Thăng, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.V

Đối với nút giao Quốc lộ 1 tại Km987+625/QL1 với đường Trục chính vào KCN Tam Thăng mở rộng và đường Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP cùng UBND xã Chiên Đàn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 30/6/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp được giao tổ chức thi công hoàn thành toàn bộ nút giao, bao gồm hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trước ngày 30/7/2026.

Sau khi hoàn thành, đơn vị này có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP và Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát.

Việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao vào KCN Tam Thăng được triển khai sau kiến nghị của công nhân, người lao động tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng năm 2026.

Tại hội nghị này, nhiều công nhân phản ánh tình trạng giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn tại các nút giao trên tuyến đường vào KCN Tam Thăng và đề nghị sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn giao thông.