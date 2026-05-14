Đà Nẵng thúc đẩy các dự án trọng điểm về năng lượng

Ngày 14/5, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ tổ chức đầu tư các dự án theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi xanh trong phát triển năng lượng, ưu tiên điện gió, điện mặt trời và các mô hình sản xuất hydrogen, amoniac.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện tích năng, điện rác và điện khí LNG. Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu tiết kiệm từ 8–10% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết quốc tế.

Đà Nẵng thúc đẩy các dự án trọng điểm về năng lượng, khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng. Ảnh: SRSL

Tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng của thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển bền vững, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với hệ thống năng lượng quốc gia và quốc tế. Hạ tầng năng lượng sẽ thông minh, chất lượng nguồn nhân lực và công nghệ đạt trình độ ngang với các nước công nghiệp phát triển.

Trong phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng, TP.Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ các quy hoạch ngành quốc gia, thúc đẩy các dự án trọng điểm như Kho LNG Liên Chiểu, Nhà máy nhiệt điện LNG Hòa Ninh, các dự án điện khí gắn với mỏ Cá Voi xanh, điện rác tại Khánh Sơn và Nam Quảng Nam.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tại công sở, cơ sở sản xuất và hộ gia đình, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ lưu trữ điện.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thành phố sẽ áp dụng các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, loại bỏ thiết bị tiêu hao lớn, phát triển công nghệ thu hồi và tái sử dụng carbon, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng cường giám sát môi trường tại các dự án năng lượng.

Đặc biệt, Đà Nẵng khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng, huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.



