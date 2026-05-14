Quảng Ngãi đặt mục tiêu kép cho phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 -2030, định hướng đến năm 2035

Tăng số lượng, nâng tầm chất lượng

Chiều 14/5, trao đổi với PV Nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển cho biết, đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Quảng Ngãi.

Hỉnh Quảng Ngãi hiện có 619 sản phẩm được công nhận OCOP. Ảnh: ĐX

Cụ thể giai đoạn 2026-2030, cùng tiếp tục duy trì số đã được công nhận OCOP hiện có, đồng thời nâng hạng khoảng 50% sản phẩm từ 3 sao, đạt 4 sao trở lên; Quảng Ngãi phấn đấu công nhận mới thêm 300 sản phẩm đạt OCOP.

Trong số này (300 sản phẩm OCOP được công nhận mới), có ít nhất 7 sản phẩm OCOP tiềm năng đạt chuẩn 5 sao, 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Về phát triển chủ thể, ít nhất 50% chủ thể OCOP là HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa; 50% chủ thể là người phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số; 70% chủ thể OCOP xây dựng được vùng nguyên liệu và có liên kết ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển khảo sát mô hình bưởi da xanh xen ổi tại thôn Gò Đồn, xã Sơn Linh. Ảnh: T.Nhàn

Có ít nhất 20-30% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...); 10% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống của tỉnh…

Đưa sản phẩm OCOP ngày lan rộng, vươn xa

Định hướng đến năm 2035, cùng duy trì và nâng 55% số sản phẩm OCOP 3 sao, đạt 4 sao trở lên của giai đoạn 2026-2030, Quảng Ngãi phấn đấu có ít nhất 400 sản phẩm mới được công nhận OCOP.

Bánh nổ, 1 sản phẩm làng nghề truyền thống nổi tiếng của Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Trong đó (400 sản phẩm mới được công nhận OCOP), có ít nhất 15 sản phẩm OCOP tiềm năng đạt chuẩn 5 sao, 75 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao.

Về phát triển chủ thể OCOP, có ít nhất 55% chủ thể OCOP là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa; 60% chủ thể là người phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số…

Có ít nhất 80% chủ thể OCOP xây dựng được vùng nguyên liệu và có liên kết ổn định, hình thành nền sản xuất nông nghiệp mang đậm nét văn hóa OCOP; 40% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...); 20% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP…

Việc đặt mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP nêu trên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang kiểm tra các sản phẩm được đề xuất công nhận và nâng sao OCOP. Ảnh: XC

Thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Được biết trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi có 619 sản phẩm được công nhận OCOP còn thời hạn, gồm 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao; 57 sản phẩm đạt 4 sao và 560 sản phẩm đạt 3 sao.